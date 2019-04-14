Tokat'ın Erbaa Belediyesi'nde yeni seçilen başkana 91 bin TL'lik köfte faturası

Tokat'ın AK Partili Erbaa Belediyesi'nin 31 Mart seçimlerden sadece 4 gün önce yemek için yaptığı 91 bin TL'lik harcama sosyal medyanın gündemine oturdu.

Belediye başkanlığı koltuğu AK Parti'den MHP'ye geçen Tokat'ın Erbaa ilçesinde 91 bin liralık köfte faturası krizi ortaya çıktı.

Yeni Belediye Başkanı MHP'li Ertuğrul Karagöz, makamı devraldıktan sonra selefi AK Partili Başkan Hüseyin Yıldırım'dan kalma 91 bin liralık Akçaabat köftesi faturasını buldu. Seçimden 3 gün öncesinin tarihini taşıyan faturayı düzenleyen işletmenin sahibi Ali Gör, "3 yıllık, bakan, milletvekili yemek faturası. Ödenmesi için yargıya başvurdum" dedi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, 28 Mart 2019 tarihli faturanın, 2015'ten beri Erbaa'ya gelen bakan, milletvekili, üst düzey bürokratın ağırlanması sırasında verilen yemekleri içerdiği, belediye tarafından bazı şehit yemeklerinin de faturaya dahil olduğu belirtildi.

Seçimi kaydeden AK Partili Yıldırım'ın ödemediği faturayı, işletme sahibi tahsil için uğraşıyor. Restoran sahibi Gör, "Fatura, 2015-2018 arasını kapsıyor. Eski Başkan ödemeden gitti. Belediye ödemek zorunda. Yeni başkanımızın da bilgisi var" diye konuştu.