Tokat'ın Erbaa Belediyesi'nde yeni seçilen başkana 91 bin TL'lik köfte faturası

Belediye başkanlığı koltuğu AK Parti'den MHP'ye geçen Tokat'ın Erbaa ilçesinde 91 bin liralık köfte faturası krizi ortaya çıktı.
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, 28 Mart 2019 tarihli faturanın, 2015'ten beri Erbaa'ya gelen bakan, milletvekili, üst düzey bürokratın ağırlanması sırasında verilen yemekleri içerdiği, belediye tarafından bazı şehit yemeklerinin de faturaya dahil olduğu belirtildi.
Seçimi kaydeden AK Partili Yıldırım'ın ödemediği faturayı, işletme sahibi tahsil için uğraşıyor. Restoran sahibi Gör, "Fatura, 2015-2018 arasını kapsıyor. Eski Başkan ödemeden gitti. Belediye ödemek zorunda. Yeni başkanımızın da bilgisi var" diye konuştu.
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