KHK ile ihraç edilen öğretmen, inşaatta çalışırken hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde tadilat halindeki bir evin çökmesi sonucu bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. Eğitim Sen, hayatını kaybeden Aslan Durman’ın 686 sayılı KHK ile ihraç edilen üyeleri olduğunu duyurdu.

Viranşehir’in Göktepe Mahallesi’ndeki iki katlı evde işçilerin çalıştığı sırada çökme meydana geldi. Enkazın altında kalan Aslan ve Mehmet Durman, Ahmet Bilen ve Mehmet Sert çevredekiler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Aslan Duman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EĞİTİM-SEN AÇIKLADI

Eğitim Sen, yaşamını yitiren Aslan Durman’ın KHK ile ihraç edilen üyeleri olduğu açıkladı. Sendikanın açıklamasında “Haksiz, hukuksuz bir şekilde 686 sayılı KHK ile ihraç edilen üyemiz Aslan DURMAN inşaat kazasında hayatını kaybetmiştir. Cenazesi otopsi işlemleri için Viranşehir Devlet Hastanesinde bekletilmektedir. Ailesine, Eğitim-Bilim Emekçilerine ve sevenlerine sabır diliyoruz” denildi.