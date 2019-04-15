Menemen’in ‘Berlin duvarı’ yıkıldı

Menemen’de Kürt nüfusun yoğunlukta olduğu yerleşimle ilçe merkezini birbirinden ayırdığı için 'Berlin duvarı' olarak anılan yapının işlevi, yeni seçilen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tarafından kaldırıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre, seçim sürecinde Asarlık bölgesinde yaşayanlara “İlk icraatımız Berlin duvarını yıkmak olacaktır” dediğini anımsatan Aksoy, Gölpark’ta düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Menemen’de bundan sonra ırkçılık yok. Sen — ben yok, Türk — Kürt, Alevi — Sünni, Laz — Çerkez yok. Menemen’de bundan sonra toplumsal kardeşlik var. Artık Menemen’de demokrasiyi, Atatürk devrimlerini soluyacağız” dedi.

İzmir'in Menemen ilçesi Belediye Başkanı seçilen Serdar Aksoy "Berlin Duvarı" diye tanımladığı Gölpark Asarlık kapılarına "Musa Anter" ve "Deniz Gezmiş" adını verdi. Aksoy, "Menemen'de bundan sonra ırkçılık yok. Menemen'de bundan sonra toplumsal kardeşlik var" dedi. via/@izgazete pic.twitter.com/jpKYxavhXW — dokuz8HABER (@dokuz8haber) April 14, 2019

Asarlık kapılarından birine Musa Anter, diğerine de Deniz Gezmiş adı verildi.

​

​