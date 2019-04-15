Kaftancıoğlu'ndan Maltepe açıklaması: Ne yaparlarsa yapsınlar baharın gelişini engelleyemeyecek

Maltepe'deki yeniden oy sayımında ilave terminaller ile yaptıkları sayımların iptal edilmesi ve bu terminallerin saydığı oyların yeniden sayılması kararına ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Süreci uzatanların takdirini İstanbul halkına bırakıyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar baharın gelişini engelleyemeyecektir" dedi.

© AA / Orhan Çiçek Maltepe'de yeniden oy sayımındaki ilave terminaller ve yaptıkları sayım iptal edildi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Maltepe'deki yeniden oy sayımında, ilave terminaller ile yaptıkları sayımların iptal edilmesi ve bu terminallerin saydığı oyların yeniden sayılması kararına ilişkin açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, ''Maltepe ilçe seçim kurulları, YSK tarafından alınan terminal sayısı artırma kararını uygulamış olup yine YSK tarafından alınmış bir kararla artırılan sayım terminalleri iptal edilmiştir. Karara itirazımızı yapıyoruz'' dedi.

Kaftancıoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

— 'Hem oylar sayılsın deyip hem de süreci uzatanların takdirini İstanbul halkına bırakıyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar baharın gelişini engelleyemeyecektir.

— Maltepe ilçe seçim kurulları YSK tarafından alınan terminal sayısı artırma kararını uygulamış olup yine YSK tarafından alınmış bir kararla artırılan sayım terminalleri iptal edilmiştir. Karara itirazımızı yapıyoruz. Sakin, sağduyulu ve kararlı bir şekilde süreci takip ediyoruz.

Hem oylar sayılsın deyip hem de süreci uzatanların takdirini İstanbul halkına bırakıyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar baharın gelişini engelleyemeyecektir. — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) April 14, 2019

​MALTEPE'DE SON DURUM

İstanbul’da sayımların sürdüğü tek ilçe olan Maltepe'de yeniden sayımı yapılan 1089 sandığın 913'ünün sayılmasının ardından, sayımlar AKP ve MHP’liler tarafından durdurulmuştu. AKP ve MHP'nin başvurusu üzerine, sayımı tamamlanan 400 sandığın tekrar sayılmasına karar verildi. Bu durumda sayımı yapılacak sandık sayısı 576'ya yükseldi. CHP karara itiraz etti.