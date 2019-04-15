Uzmanlardan LGS'ye girecek öğrencilere tavsiyeler

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre 8. sınıfların gireceği Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) iki aydan az zaman kaldı. Uzmanlar, sıkı bir çalışma maratonunun büyük fark yaratabileceğine dikkat çekti.

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Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz, “Bugünden itibaren sınava girecek öğrencilerin bir yandan yeni konuları öğrenirken bir yandan da genel tekrarlara başlamaları ve süreli sınav uygulamalarına ağırlık vermeleri gerekiyor. Ayrıca beslenmelerine ve uyku düzenlerine dikkat etmelerinin ve çalışma aralarında kısa süreli de olsa spor yapmalarının, başarılarına önemli katkıları olacaktır” dedi.

Yılmaz’ın son iki aylık süreyi etkin değerlendirme önerileri şöyle:

- Son iki ayı kapsayacak şekilde her ders için ayrı ayrı genel tekrar programı oluşturun. Örneğin matematik dersi için önce tekrar edilmesi gereken ünite ve konuları belirleyin, sonra tekrar edilmesi gereken ünite ve konuları önce iki aya, sonra her ayın haftalarına bölüştürün.

-Her ders için ayrı ayrı haftalık tekrar programını oluşturduktan sonra birinci haftanın programından başlayarak her haftanın günlük çalışma programını oluşturunuz. Günlük çalışma programınızı günlere bir sayısal, iki sözel ders olacak şekilde oluşturunuz. Örneğin; birinci gün çalışma programınıza matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dili alıp; ikinci güne fen bilimleri, Türkçe ve TC İnkılap Tarihini alabilirsiniz.

-Son 10 gündeki tekrarlarınızda deneme sınavı uygulamalarına ağırlık verin.

-Tekrar programınızı ailenizin desteğini alarak hazırlarsanız, uygulama sırasında onların sizi daha bilinçli destekleyeceğini unutmayın.24 Mayıs’a kadar tekrar programı uygulayabileceğiniz 7 haftanız var. Son haftayı süreli deneme sınavlarına ayırmanız daha doğru olacaktır. Bu durumda eylül ayından başlayarak her hafta ortalama bir aylık konu tekrarı yapmanız gerekecek. Ancak bu durumu gözünüzde büyütmeye gerek yok, öğrenmek uzun sürse de hatırlamak için çok kısa süre yeterli olmaktadır.

SÖZEL DERSLER

-Tekrar edeceğiniz konuyu önce ders kitabınızdan inceleyip konu ile ilgili sorulara göz atınız ve gerek görürseniz soruları çözün.

-İkinci olarak ilgili konu ile ilgili elinizdeki en fazla iki kaynaktan örnek soru çözün.

SAYISAL DERSLER

-Öncelikle çalışacağınız konuya göz atın ve konuyla ilgili terimlerin anlamlarını mutlaka bilmeniz gerektiğini unutmayın. Karşılaştığınız soruda konuyla ilgili terimlerin anlamını bilmezseniz soruyu anlayamaz ve çözemezsiniz.

-Sayısal derslerin tekrarını yaparken konuyla ilgili mutlaka kalem kullanarak soru çözümü yapınız. Akıldan işlem yapmamaya özen gösterin.

-Her haftanın son iki çalışma gününde MEB internet sitesinde yayımlanmış sorulardan, çalıştığınız konu ile ilgili olanları çözün.

-Son olarak MEB’in her ay yayımladığı örnek sınav sorularından çalıştığınız ayla ilgili örnek soruları çözün. Bu sorulardan yanlış yaptıklarınızı doğrusunu öğreninceye kadar araştırın.

Son haftayı deneme sınavı çözümüne ayırın. Deneme sınavı çözümü yaparken sayısal ve sözel alan uygulamasına ve süre kullanımına özellikle dikkat edin.

TEKRAR YAPARKEN DİKKAT

-Çalışma ve tekrar programınızı sağlık problemleri dışında aksatmayın.

-Birbirini tekrar eden çok kaynaktan değil, en fazla iki yardımcı kaynaktan soru çözün.

-Kaynak seçiminde öğretmenlerinizden destek alabileceğiniz gibi, kendiniz de içinde MEB’in yayımladığı örnek sorulara benzeyen soruların yer aldığı kaynakları alabilirsiniz.

-Yanlış yaptığınız soruların doğrusunu öğrenmeden o konuyla ilgili başka test çözmeyin.

SONUÇLAR 24 HAZİRAN’DA

Sınav 1 Haziran 2019’da yapılacak. İki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak sınavda, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

Birinci oturumda, Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri’nden sorular yöneltilecek.

Merkezi sınav sonuçları, 24 Haziran 2019’da meb.gov.tr internet adresinde duyurulacak.