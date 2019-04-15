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08:40 15 Nisan 2019
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    Cumhuriyet yazarı Özgentürk hakkında 'Yeni kuşak türbanlılar' yazısı nedeniyle soruşturma

    © Fotoğraf : Instagram
    Türkiye
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    Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk hakkında, 'Yeni kuşak türbanlılar' başlıklı yazısı nedeniyle soruşturma başlatıldı. 3 yıla kadar hapsi istenen Özgentürk, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

    Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre 'Yeni kuşak türbanlılar' başlıklı yazısında başörtüsü takan kadınları aşağıladığı iddia edilen Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı.

    Mehmet Salih Usta
    © Fotoğraf : Twitter
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    Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ifadesine başvurulan Özgentürk, Sümerlilerden örnekler verdi ve 13 Ocak'ta yayımlanan yazıyı öğrencileri için yazdığını söyledi.

    Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Cumhuriyet yazarı hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, başörtüsü takılması eyleminin fahişelere mahsus bir davranış biçimi olduğu imasında bulunarak dini inanç ve gereği halkın belirlediği bir kesimini aşağılama kastı ile hareket ettiği anlatıldı. 3 yıla kadar hapsi istenen Özgentürk, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

    ÖZGENTÜRK NE DEMİŞTİ?

    Özgentürk, 'Yeni kuşak türbanlılar' başlığıyla yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Önce şunu söylemek mümkün, türban artık bir dini sembol değil daha çok bir moda enstrümanı. Öğrencilerimden biliyorum, başlarını kapatan gencecik kızlara soruyorum: 'Neden?' Kiminin babası istemiş, kimi kendiliğinden başını kapatmış. Ama türbanın nereden geldiğini bilmiyorlar. Kuran’da yazıp yazmadığını bilmiyorlar. Onlara türbanın Sümerlere dayandığını, bu uygarlıkta zengin ailelerin ilk kızlarını fahişelik görevi yapmaları için belli bir süre tapınaklara yollamak zorunda olduğunu anlatıyor, halk karıştırmasın diye de bu kızların başını örtmesinin zorunlu kılındığını söylüyorum. İlk baş örtünme onlarda, ardından Yahudiler de bu geleneği değiştirerek almışlar ve kiliselerde yaşayan rahibelerin bu biçimde örtünmeleri herkes tarafından kabul edilmiş. Bu bilgiyi verdiğim için bana teşekkür edenler bile var. "

    Etiketler:
    soruşturma, başörtüsü, Türkiye, Sabah, Cumhuriyet gazetesi, Işıl Özgentürk
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