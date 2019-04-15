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10:20 15 Nisan 2019
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    Seçim - sayım - oy

    CHP'den Maltepe'deki oy sayımının durmasına itiraz

    © AA /
    Türkiye
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    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptal edilmesi kararına itiraz etti.

    CHP'nin itiraz dilekçesi, Maltepe İlçe Seçimi Kurulu aracılığıyla Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı’na gönderildi.

    Canan Kaftancıoğlu
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    Dilekçede, ilçe seçim kurullarının, yeniden sayım yapılan terminallerdeki sayımları iptal etmesi ve terminallerin kapatılması ve yenisinin kurulmaması kararının hukuken yanlış olduğu belirtildi.

    Seçim sonrası alınan yeniden sayım kararlarına karşı CHP'nin yaptığı itirazın, YSK tarafından "Sayımların başlamış olması ve sayım başlayan yerlerde maddi gerçekliğin ortaya çıkıyor olması" nedeniyle reddedildiği hatırlatılan dilekçede, YSK'nin ayrıca, "Sayımların bir an önce tamamlanması için gerekli tedbirlerin alınması"nı ilçe seçim kurulundan istediği kaydedildi.

    Dilekçede, şu görüşlere yer verildi:

    ‘YÜKSEK KURULUNUZUN ALDIĞI KARARI UYGULAMAYA KOYMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR’

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © AA / Orhan Çiçek
    Maltepe'de yeniden oy sayımındaki ilave terminaller ve yaptıkları sayım iptal edildi
    "İlçe Seçim Kurulu hakimince bu noktadan sonra yapılan işlem, Yüksek Kurulunuzun aldığı kararı uygulamaya koymaktan başka bir şey değildir. İlçe seçim kurulu hakimi, Yüksek Seçim Kurulu kararını uygulamak adına yeteri kadar istasyon kurabilmektedir. Bu konuda kurul halinde bir karar alınmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Yüksek Seçim Kurulunca alınan kararın uygulanması gereği kurulan terminallere AK Parti ve MHP ıslak imzalı belgelerle temsilci bildirmiş, terminallerin oluşumuna herhangi bir itirazda bulunmamış ve işlemleri takip etmiştir. Bu süreçten sonra terminallerdeki sayımlara itiraz etmek, Yüksek Seçim Kurulunun sayımların bir an önce sonuçlandırılması amacına aykırı olacağı gibi, hem torbaların sürekli açık kalmasına neden olacak hem de hakkın kötüye kullanılması sonucunu doğuracaktır. Bu durum da seçim güvenliğini tehlikeye düşürecektir. Terminallerdeki sayımları iptal etmek ve yenisinin kurulmasına ya da kurulmamasına karar almak, ilçe seçim kurulunun, kurul halinde alabileceği bir karar değildir."

    CHP'nin dilekçesinde, bu nedenlerle Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının aldığı kararların tümden kaldırılması istendi.

    Kurulun aksi kanaatte olması halinde ise seçim sonuçlarının bir an önce netleşmesi ve acele işlerden olan sayım işlemlerinin bir an evvel bitirilebilmesi adına, Maltepe ilçe seçim kurullarında, YSK tarafından sayım işlemi yapabilecek 50'şer ayrı terminalden 100 ayrı terminal kurulmasına karar verilmesi talep edildi.

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    Etiketler:
    Yüksek Seçim Kurulu, CHP, Maltepe, seçim
    Topluluk kurallarıTartışma
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