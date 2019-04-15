Diyarbakır Valiliği: Recep Hantaş ‘Dur’ ihtarına uymadığı için vuruldu

Diyarbakır Valiliği, hayatını kaybeden Recep Hantaş’ın ‘Dur’ ihtarına uymadığı için vurulduğunu belirtirken, iki polisin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiğini açıkladı.

© AA / Arşiv Marmaray'da polis yanlışlıkla yolcuyu vurdu

Diyarbakır Valiliği, Yenişehir ilçesindeki Sümer Park'ta arkadaşıyla otururken polis tarafından vurularak öldürülen 20 yaşındaki Recep Hantaş ile ilgili açıklama yaptı.

Valiliğin yazılı açıklamasında, 14 Nisan günü saat 03.20 sıralarında, Yenişehir ilçesindeki Sümer Park’a yüzleri maskeli iki kişinin girdiği yönünde polise ihbar yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ekiplerin parka gittiği, iki kişinin görevlilerin üzerine doğru koştuğu, ‘Dur’ ihtarı yapıldığı, bunun üzerine R.Y.’nin durarak teslim olduğu kaydedildi. Açıklamada Hantaş’ın kaçmaya devam ettiği, polisin uyarı atışı yaptığı ancak Hantaş’ın durmadığı, bunun üzerine vurularak etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

‘İKİ POLİS TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ’

Açıklamaya göre Diyarbakır başsavcılığının soruşturması kapsamında iki polis tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, valilik de idari soruşturma başlattı. Hantaş’ın yakınında bir kuru sıkı tabanca, boş kovanlar, nüve ve gömlek parçaları bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada Hantaş’ın UYAP’ta ‘hırsızlık’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma’, ‘basit yaralama’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu aktarıldı.

Teslim olan R.Y.’nin de UYAP’ta ‘PKK terör örgütü üyeliği’, ‘şahıs, işyerinden ve kurumdan hırsızlık’, ‘kasten yaralama’, ‘kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma’, ‘kayıp şahıs’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’tan kaydı olduğu belirtildi.