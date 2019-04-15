İstanbul Havalimanı'ndan Aksaray'a 1200 lira ücret ödedi

Avustralya'nın Sidney şehrinden uçakla İstanbul'a gelen Lübnan asıllı Avusturalyalı iş adamı, kendisini Yeni Havalimanı'ndan Aksaray'a götüren turizm firmasına 310 Avustralya doları (1200 lira) ulaşım ücreti ödedi.
İHA'nın aktardığı habere göre olay, geçtiğimiz salı günü saat 15.00 sıralarında Arnavutköy'deki İstanbul Yeni Havalimanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Lübnan asıllı Avustralya vatandaşı iş adamı Ahmet El Tallawi, 17 arkadaşıyla Sidney'den İstanbul'a geldi. Tallawi uçaktan indikten sonra havalimanındaki bir turizm firmasına giderek Aksaray'daki oteline gitmek istediğini söyledi.
Kesilen faturayı imzalayarak alan Tallawi, kendisi için hazırlanan VIP aracına binerek, otele doğru yola çıktı. Bir süre sonra oteline ulaşan iş adamı yerleştikten sonra ödemelerini kontrol ettiğinde kredi kartından kesilen 310.51 Avustralya doları (1200 lira) görünce neye uğradığını şaşırdı.
12 KAT FAZLA ÜCRET ALINDI
Durumu Tallawi'ye izah eden şoför, taksi ile yolculuğu gerçekleştirdiğinde 100, UBER ile gerçekleştirdiğinde ise 150 lira bir ücret ödendiğini anlattı. Bunun üzerine şoför ile birlikte havalimanındaki firmaya giden Tallawi, yetkililerden faturanın iptalini istedi. Ancak iddiaya göre yetkililer turist ile ilgilenmedikleri gibi durumu da düzeltmedi.
'ZULÜM VE HARAMDIR'
Tallawi, "İstanbul'a Avustralya'dan geliyorum, İstanbul havalimanına 17 arkadaş geldik. Havalimanına gelmek için kendime taksi çağırdım, taksici benden 320 Avustralya doları aldı. Bu şey haramdır. Biz de Türk devletinden, buraya gelen vatandaşlara makul taksi ücretleri sağlamasını talep ediyoruz. Bu şey zulüm ve haramdır" dedi.
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