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12:03 15 Nisan 2019
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    Avustralya vatandaşı iş adamı Ahmet El Tallawi

    İstanbul Havalimanı'ndan Aksaray'a 1200 lira ücret ödedi

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
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    Avustralyalı iş adamı kendisini İstanbul Havalimanı'ndan Aksaray'a götüren turizm firmasına 1200 lira ödeme yaptı. Turist 12 kat fazla ücret ödediği firmayı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ve TÜRSAB'a şikayet etti. İş adamı söz konusu durumu 'zulüm ve haram' olarak niteledi.

    Avustralya'nın Sidney şehrinden uçakla İstanbul'a gelen Lübnan asıllı Avusturalyalı iş adamı, kendisini Yeni Havalimanı'ndan Aksaray'a götüren turizm firmasına 310 Avustralya doları (1200 lira) ulaşım ücreti ödedi.

    Nurşen Aşık
    © Fotoğraf : DHA
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    Kredi kartıyla ödeme yaptıktan sonra ödemelerini kontrol eden iş adamı, 12 kat fazla ücret ödediğini öğrenince dolandırıldığını düşünerek İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. 

    İHA'nın aktardığı habere göre olay, geçtiğimiz salı günü saat 15.00 sıralarında Arnavutköy'deki İstanbul Yeni Havalimanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Lübnan asıllı Avustralya vatandaşı iş adamı Ahmet El Tallawi, 17 arkadaşıyla Sidney'den İstanbul'a geldi. Tallawi uçaktan indikten sonra havalimanındaki bir turizm firmasına giderek Aksaray'daki oteline gitmek istediğini söyledi.

    Kesilen faturayı imzalayarak alan Tallawi, kendisi için hazırlanan VIP aracına binerek, otele doğru yola çıktı. Bir süre sonra oteline ulaşan iş adamı yerleştikten sonra ödemelerini kontrol ettiğinde kredi kartından kesilen 310.51 Avustralya doları (1200 lira) görünce neye uğradığını şaşırdı.

    12 KAT FAZLA ÜCRET ALINDI

    Taksi
    © AA /
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    O süre boyunca İstanbul'da işlerini halleden Tallawi ardından arkadaşlarıyla bir araya geldi. Burada turizm firmasına yaptığı 1200 lira ödemeden bahseden Tallawi, şehirde bulunduğu süre boyunca anlaştığı bir şoföre faturayı gösterdi. Türk şoför faturaya bakmasının ardından turistten normalinden 12 kat fazla ücret alındığını gördü.

    Durumu Tallawi'ye izah eden şoför, taksi ile yolculuğu gerçekleştirdiğinde 100, UBER ile gerçekleştirdiğinde ise 150 lira bir ücret ödendiğini anlattı. Bunun üzerine şoför ile birlikte havalimanındaki firmaya giden Tallawi, yetkililerden faturanın iptalini istedi. Ancak iddiaya göre yetkililer turist ile ilgilenmedikleri gibi durumu da düzeltmedi.

    'ZULÜM VE HARAMDIR'

    taksi
    © Fotoğraf : Twitter
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    Burada bir şoka uğrayan Tallawi ardından dolandırıldığını düşünerek İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nü aradı ve mail atarak şikayette bulundu. Bununla da yetinmeyen iş adamı Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne de (TÜRSAB) konuyla ilgili bilgi verdi. Yaklaşık 40 kilometrelik mesafeye böyle bir ücret ödemesinden dolayı duyduğu memnuniyetsizliği dile getiren iş adamı, ilk kez başına böyle bir şey geldiğini belirtti. 

    Tallawi, "İstanbul'a Avustralya'dan geliyorum, İstanbul havalimanına 17 arkadaş geldik. Havalimanına gelmek için kendime taksi çağırdım, taksici benden 320 Avustralya doları aldı. Bu şey haramdır. Biz de Türk devletinden, buraya gelen vatandaşlara makul taksi ücretleri sağlamasını talep ediyoruz. Bu şey zulüm ve haramdır" dedi.

    Etiketler:
    TÜRSAB, Taksi, İstanbul Havalimanı, Sidney, İstanbul, Avustralya
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