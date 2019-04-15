Oyuncu Kubilay Aka takipçisine dava açıyor: Kadın tecavüzünün desteklenmesine öfkem var

Oyuncu Kubilay Aka, sevgilisi Miray Daner ile birlikte çekildiği fotoğraf için "Hayatımda gördüğüm en iğrenç çiftsiniz. Sen Miray'dan ayrılmadığın sürece inşallah annen ve kız kardeşin tecavüze uğrar" diyen takipçisine dava açacağını söyledi.

Oyuncu Miray Daner, iki yıldır birlikte olduğu meslektaşı Kubilay Aka'nın 23. yaşını Instagram'dan kutladı.

Oyuncu, sevgilisine sarılırken çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, "Daha nice güzel anılar biriktirmemiz dileğiyle, iyi ki doğdun" yazdı. Aka ise "Kalbin kadar güzel anılara" karşılığını verdi.

Bunun üzerine bir takipçisi, Aka'ya "Hayatımda gördüğüm en iğrenç çiftsiniz. Sen Miray'dan ayrılmadığın sürece inşallah annen ve kız kardeşin tecavüze uğrar" şeklinde mesaj attı.

Kubilay Aka, "Sizlerin dilek ve eleştirilerinize sonsuz saygım var. Ama kadın tecavüzünün desteklenmesine ve bunun annem ile kız kardeşim üzerinden yapılmasına öfkem var" deyip bu kişiye dava açacağını açıkladı.