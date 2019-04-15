Yurt dışında müşavir olmak için dil bilme şartı kalktı

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt dışına gönderilecek müşavirler için yabancı dil şartı kaldırıldı. Bu konudaki yönetmelik değişikliği uyarınca, müşavirlerde gidecekleri ülkenin dilini ya da Almanca-Fransızca ve İngilizce dillerinden birini konuşmak ve YDS'den de en az 70 puan alma şartı aranmayacak.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Cibuti'den Singapur'a, Zambia'dan Uganda'ya kadar 71 ülkeye gidecek müşavirlere ayda 5-7 bin dolar maaş ödenirken, İtalya ve Rusya'ya 3'er, ABD'ye ise 6 müşavir birden atanacak. Bu müşavirler, bakanlık mensupları, 1. sınıf emniyet müdürü ya da binbaşı-tümgeneral rütbesi arasında olan jandarma ve sahil güvenlik personelinden belirlenecek.

Yurt dışında Aile Müşaviri'nden Din Hizmetleri Müşaviri'ne, Adalet Müşaviri'nden Tarım Müşaviri'ne kadar 3 bin kadar personel bulunuyor. TBMM'de geçmişte Türkiye'nin yurt dışı teşkilatı konusunda meclis araştırması yapılmış ve hazırlanan raporda, “Türkiye, yurt dışında müşavirler ordusuna sahiptir. Büyük bölümü ihtiyaç dışıdır ve yabancı dil bilmemektedir” denilmişti.