Maltepe'de iptal kararının ardından yeniden sayım başladı

İstanbul Maltepe'de 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından yapılan sayımların iptal edilmesinin ardından sayıma yeniden başlatıldı. İptal edilen 400 sandık ile kalan 170 sandıktaki sayım devam ediyor. 10 sandıktaki sayım tamamlandı.

Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptal edilmesinin ardından yeniden oy sayımına başlandı.

İlçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılan sayımların geçerli olduğu ve yeniden sayımın yeni terminal kurulmadan ilçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılmasının kararlaştırılması sonrasında oy sayımı iki kurul tarafından yeniden başlatıldı.

Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımlar (400 sandık) oy çokluğuyla iptal edilmiş, CHP ise karara itiraz ederek, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının aldığı kararların tümden kaldırılmasını isteyerek sayım işlemi yapabilecek 100 ayrı terminal kurulmasına karar verilmesini talep etmişti.

570 SANDIKTAN 10'U SAYILDI

NTV’de yer alan habere göre Maltepe'de 12 sandık kurulu, toplam 1089 sandıktan 919'undaki oyların tamamını yeniden saymış ve geriye 170 sandık sandık kalmıştı. 400 sandıktaki iptal kararının ardından toplam 570 sandıkta sayım yapılıyor. Şu ana kadar sandıklardan 10'u sayıldı.

AK PARTİ SAYIMIN BİTMESİNİ BEKLİYOR

AK Parti, Istanbul seçimi ile ilgili olağanüstü itiraz başvurusu için Maltepe sayımının tamamının bitmesini bekliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, hazırlıkları büyük oranda tamamladiklarının belirterek, "Çok kısa bir zamanda, dilekçe ve eklerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edeceğiz" ifadesini kullandı.