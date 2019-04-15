Maltepe'de iptal kararının ardından yeniden sayım başladı

Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptal edilmesinin ardından yeniden oy sayımına başlandı.
Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımlar (400 sandık) oy çokluğuyla iptal edilmiş, CHP ise karara itiraz ederek, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının aldığı kararların tümden kaldırılmasını isteyerek sayım işlemi yapabilecek 100 ayrı terminal kurulmasına karar verilmesini talep etmişti.
570 SANDIKTAN 10'U SAYILDI
AK PARTİ SAYIMIN BİTMESİNİ BEKLİYOR
AK Parti, Istanbul seçimi ile ilgili olağanüstü itiraz başvurusu için Maltepe sayımının tamamının bitmesini bekliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, hazırlıkları büyük oranda tamamladiklarının belirterek, "Çok kısa bir zamanda, dilekçe ve eklerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edeceğiz" ifadesini kullandı.
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