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13:40 15 Nisan 2019
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    Doğu Perinçek

    Perinçek'ten Macron'a mektup

    © AA / Hikmet Faruk Başer
    Türkiye
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    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yazdığı mektupta, "Sayın Cumhurbaşkanı, hukuk dışı 'Ermeni soykırımı' yalanını Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ABD ve İsrail tehditlerine karşı direnişine ve Suriye'nin kuzeyinde ABD güdümlü PKK terör örgütünü temizleme kararlılığına karşı gündeme getirme gayreti içindesiniz" ifadelerini kullandı.

    Vatan Partisi'nden yapılan açıklamaya göre Doğu Perinçek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, 24 Nisan'ı 'anma günü' ilan etmesi nedeniyle mektup yazdı.

    Mektubuna ‘Sözde 'Ermeni soykırımı' yalanını simgeleyen 24 Nisan tarihini 'Ulusal Anma Günü' olarak ilan etmenizi hayretle öğrenmiş bulunuyoruz’ sözleriyle başlayan Perinçek, şunları kaydetti:

    "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2. Dairesi’nin ’Perinçek-İsviçre Davası’ diye anılan yargılamadaki 17 Aralık 2013 günlü kararını ve AİHM Büyük Dairesi’nin 15 Ekim 2015 günlü kararını incelemenizi öneririm.

    Doğu Perinçek
    © AA / Hikmet Faruk Başer
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    Yine AİHM’nin Ali Mercan, Ethem Kayalı, Hasan Kemahlı ile İsviçre Devleti arasındaki davada aldığı 28 Kasım 2017 tarihli kararı da dikkatinize sunuyorum.

    AİHM’nin üç ayrı kararından sonra, artık bir devlet adamı, hiçbir şekilde ‘Ermeni Soykırımı’ndan söz edemez.

    AİHM kararlarında, cumhurbaşkanlarının, parlamentoların ve hükümetlerin soykırım konusunda hüküm vermeye yetkili olmadığı belirtiliyor.

    İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ KARARI

    AİHM’nin kararlarından sonra 25 Ağustos 2016 tarihinde İsviçre Federal Mahkemesi de, Doğu Perinçek hakkında Lozan Sulh Ceza Mahkemesi’nin verdiği mahkumiyet kararını kaldırmıştır. O kararın gerekçesinde soykırıma ancak yetkili Türk Mahkemesi’nin ve yetkili Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin hükmedebileceği belirtiliyor.

    FRANSA ANAYASA KONSEYİ KARARI

    Fransa Anayasa Konseyi, Fransız Parlamentosu tarafından 2012 Ocak ayında kabul edilen, ‘Ermeni Soykırımı’nı İnkar Edenlerin Cezalandırılmasına Dair Kanunu’, Anayasa’ya ve düşünceyi ifade özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmişti.

    FRANSA MİLLİ MECLİSİ’NİN 3 ARALIK 2015 KARARI

    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
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    Fransa Meclisi, Cumhurbaşkanı Hollande’nin talimatıyla hazırlanan yasa tasarısını hukukî temeli olmadığı gerekçesiyle 3 Aralık 2015 günlü oturumda alt komisyona geri gönderildi. Görüşmelerde konuşan Devlet Bakanı Jean-Marie Le Guen, AİHM’nin Perinçek-İsviçre Davası’nda aldığı kararları hatırlattı.

    DANİMARKA MECLİSİ’NİN KARARI

    Danimarka Meclisi’nin 26 Ocak 2016 günlü 1915 Olayları’nda Ermeni Soykırımı yapıldığına ilişkin önergeyi reddeden kararı da Macron’u aydınlatacaktır. Danimarka Meclisi ve Hükümeti, görüşmelerde Hükümet’in ve Parlamento’nun bu konuda yetkili olmadığını saptadı.

    Sayın Cumhurbaşkanı,

    AİHM’nin ‘Perinçek-İsviçre Davası’ kararları, Avrupa üniversitelerinde, Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları ve Avrupa Hukuku konulu derslerde örnek kararlar olarak inceleniyor. Bu konuda hukuk fakültelerinin dergilerinde çok sayıda inceleme yayımlandı.

    Avrupa’da eskiden emperyalistlerin Ermeni Soykırımı yalanları öğretiliyordu, şimdi siyasal kurumların Ermeni Soykırımı’na hükmetme yetkisinin bulunmadığı öğretiliyor.

    Bu açıdan Avrupa’da hukuk öğretisi sizin de yetkisiz olduğunuzu saptıyor.

    FRANSA HUKUK ÖĞRETİSİ: ERMENİ SOYKIRIMI YASALARI İPTAL EDİLİR

    ■ Soykırım inkârcılığı alanındaki çalışmalarıyla tanınan Paris-Ouest Üniversitesi’nden hukukçu Nicolas Hervieu, AİHM Perinçek Kararı’nı dikkate almayan yeni bir yasa tasarısının tıpkı 2012 yılında olduğu gibi Fransa Anayasa Konseyi tarafından iptal edileceğine dikkat çekiyor. Yazar, Perinçek Kararı’nın Fransız Anayasa Konseyi’nin konumunu güçlendirdiğini belirtiyor.

    ■ Reims Champagne-Ardenne Üniversitesi Kamu Hukuku Profesörü Hochmann’a göre, ‘Karar şüphesiz ünlü bir karar olarak kalacaktır.’

    ■ Yine Fransız Hukukçusu Daniel Kuri de, ‘Perinçek-İsviçre Kararı Üzerine Yorum’ başlıklı incelemesinde, 1915 Olayları’nın ‘soykırım’ niteliğini taşıdığı konusunda oydaşma oluştuğu yolundaki usavurmaların Büyük Daire Kararı’yla çürütüldüğüne değiniyor.

    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
    © AA /
    Perinçek: AK Parti'nin devam etme şansı yok
    FRANSA TARİH İÇİN ÖZGÜRLÜK DERNEĞİ: PERİNÇEK KARARI ÖZGÜRLÜĞÜN ZAFERİ

    ■ Liberté pour l’Histoire (Tarih için Özgürlük) Derneği’nin Başkanı Nora, dernek adına yayımladığı 5 Kasım 2015 tarihli bildiride, Perinçek kararından memnuniyet duyulduğunu açıklamıştır. Başkan Nora, tarihin geçmişe dönük olarak ‘ahlâkileştirilmesi’ tehlikesinden endişe duyan ve özgürlüğe önem veren bir devlette hiçbir makamın tarihsel gerçeği tanımlama yetkisinin bulunmadığını vurgulamıştır. Nora, siyasal kurumlara ‘Bellek yasaları çıkartmayın’ çağrısında bulunmuş ve geçmiş hakkında devlet gerçekleri oluşturulmasına karşı çıkmıştır. Fransa Tarih için Özgürlük Derneği’nin bildirisinde şu görüşlere yer veriliyor:

    ‘Örgütümüz ‘Tarihe Özgürlük’ AİHM Genel Kurulu’nun 5 Ekim 2015’de ‘Perinçek-İsviçre’ davası olarak bilinen davada ifade özgürlüğünü ihlal ettiği için İsviçre Hükümeti’ni mahkûm eden kararını büyük bir memnuniyetle karşılamıştır. Bu Türk yurttaşı, İsviçre’de verdiği bir konferansta 1915’de yaşanan olayların soykırım olarak görülemeyeceğini, hukuken böyle tanımlanamayacağını belirtmiştir. (...)

    ‘Demokratik ve özgür bir devlette, ne parlamentolar ne de mahkemeler tarihsel gerçekleri tanımlayarak, araştırma ve ifade özgürlüğünü ceza tehditleri ile sınırlandıramazlar.

    Fransa Anayasa Konseyi’nin 2012’de ulaştığı sonuçları destekleyen bu uluslararası mahkeme kararı yasama güçlerinin geçmişe müdahale girişimine bir son verecek gibi görünüyor. Bu sonuç, bizim örgütümüzün geniş ölçüde katkıda bulunmakla gurur duyduğu mücadelede özgürlüğün zaferidir.’

    DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ ÖĞRETİSİ: 1915 OLAYLARI YAHUDİ SOYKIRIMI’NDAN FARKLI

    Almanya’da 2016 yılında Perinçek-İsviçre Davası’nı öğrenim konuları arasına alan üniversiteler şunlar: Dresden Üniversitesi, Frankfurt Viadrina Avrupa Üniversitesi, Bonn Üniversitesi ve Augsburg üniversitesi.

    ■ Kopenhag Üniversitesi’nde Avrupa Medya Hukuku dersleri veren ve Gent Üniversitesi’nde Hukuk Profesörü Voorhoof’a göre, AİHM, sözde ‘Ermeni Soykırımı’nın inkârı ile Yahudi Soykırımı’nın inkârı arasına kalın bir çizgi çekmiştir. 1915 Olayları’nın Yahudi Soykırımı ile aynı sınıflama içinde olmadığının altı çizilmiştir.

    ■ Milano-Bicocca Üniversitesi Anayasa Hukuku Doçenti Vigevani de, AİHM kararı uyarınca, ‘Yahudi Soykırımı’nın tek soykırım suçu’ olduğuna dikkat çekmektedir.’

    ■ Hans Vest ve Manon Simon, İsviçre’nin en önemli yargı uygulamalarını inceleyen dergide yayımladıkları yazıda, AİHM Perinçek-İsviçre Davası kararlarının İsviçre yargısında ve yasama alanında yeni bir dönemi açtığını ve belirleyici olduğunu saptıyorlar.

    ■ Prof. Regina Kiener, Zürich Üniversitesi’nde verdiği Kamu Hukuku dersi kitabının 14-19. sayfaları arasındaki bölümü Perinçek-İsviçre Davası’na ayırmış bulunuyor. Prof. Kiener, AİHM Kararı’ndan sonra İsviçre Ceza Yasası’ndaki ilgili hükmün geleceğini tartışmaya açıyor. 

    Sayın Cumhurbaşkanı,

    Soykırıma hükmetme yetkiniz yok.

    Avrupa yargısında ve hukuk öğretisinde oluşan görüş birliğini şöyle özetleyebiliriz:

    Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Perinçek, Akşener'in FETÖ ve PKK ile dayanışma içinde olduğunu ileri sürdü.
    © AA /
    Perinçek: Akşener, gladyo görevini yerine getiriyor
    1. Soykırım, bir hukuk kavramıdır, bir suç tanımıdır. AİHM, soykırım tanımına girmekle, aslında 1915 Olayları’nın hukukî nitelemesini ele almıştır. Başka deyişle, ‘Ermeni Soykırımı’ var mı yok mu konusuna girmiştir. Soykırım kavramı, hukuki bir kavramdır, günlük dilimizdeki kırım, katliam, karşılıklı kırım gibi kavramlardan farklıdır.

    2. Soykırım suçunun varlığına, yetkili mahkeme karar verir. Soykırım hükmünde bulunmaya bırakalım cumhurbaşkanlarını, parlamentoları ve hükümetleri, herhangi bir mahkeme bile yetkili değildir. BM 1948 Soykırım Sözleşmesi’ne göre, ancak suçun işlendiği ülkenin mahkemesi veya yetkili Uluslararası Ceza Mahkemesi, soykırım suçunun işlendiğine hükmedebilir. Macron, mahkemenin yetkisini gasp edemez.

    3. Soykırım suçunu, hükümetler veya kurumlar veya milletler, başka deyişle tüzel kişiler ve topluluklar işlemez.

    Soykırım suçunu, tıpkı adam öldürme, yankesicilik veya hırsızlık suçlarında olduğu gibi bireyler işler. Suça katılmak da bireysel bir eylemdir. Bu nedenle Osmanlı Devleti veya Türkiye Devleti veya Hükümetleri veya Orduları gibi tüzel kişilerin ve kurumların ‘soykırım suçu işlediği’ gibi iddialar, Ceza Hukuku’nun temel ilkeleriyle bağdaşmaz.

    4. 1915 Olayları’nda soykırım işlendiğine dair yetkili mahkeme kararı yok.Ceza Hukuku, bireylerin suç oluşturan eylemleriyle ilgilenir. 1915 yılında işlenen eylemlerin soykırım suçunu oluşturduğuna ilişkin bugüne kadar alınmış bir yetkili mahkeme kararı yoktur. O nedenle ‘Ermeni Soykırımı’ iddiaları, bütünüyle hukuk dışıdır.

    5. Herhangi bir parlamento, cumhurbaşkanı, hükümet, belediye, üniversite, akademik kurum, dernek, toplantı vb, 1915 Olayları’nda ‘Soykırım yapıldı’ yargısında bulunmaya yetkili değildir. Bu tür kararlar, uluslararası hukuka aykırıdır. Hepsi siyasal amaçlı kararlardır.

    6. 1915 Olayları ‘Holocaust’ diye anılan Yahudi Soykırımı’ndan farklıdır, aynı sınıflamaya konamaz. Bilindiği gibi Yahudi Soykırımı, yetkili mahkeme kararıyla hükme bağlanmıştı. Oysa 1915 Olayları hakkında bir yargı kararı bulunmuyor.

    7. 1948 yılı öncesindeki eylemlerle ilgili olarak soykırım suçu işlendiği hükmü verilemez. Çünkü soykırım suçu, 1948 yılında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’yle kabul edildi. 1948 yılı öncesinde ‘soykırım’ diye bir suç tanımı yoktu. ‘Kanunsuz suç olmaz’ ilkesi, çağdaş Ceza Hukuku’nun temelidir. Hiç kimse 1948 öncesi eylemleri nedeniyle soykırım suçundan mahkûm edilemez.

    Doğu Perinçek
    © AA / Hikmet Faruk Başer
    Perinçek: Bu seçim yalnızca belediye seçimi değil, bir karar seçimi
    8. Bir tarih konusu olarak 1915 Olayları’nı tartışma özgürlüğü güvence altındadır. Ancak mahkemelerin yetkisini gasp etme özgürlüğü yoktur. Tarihçilerin ve herkesin 1915 Olayları konusunda istediği görüşü açıklama özgürlüğü vardır. Ancak 1915 Olayları’nın soykırım olup olmadığı konusunda, kendisini yetkili mahkeme konumuna oturtup hüküm verme yetkisi yoktur. O nedenle tartışma ve düşünceyi açıklama özgürlüğü, 1915 Olayları’nda ne oldu, nasıl ve niçin oldu konusundadır. Hiç kimse mahkemenin yerine geçip ‘1915’te falanca kimse soykırım suçunu işledi’ diye hüküm kurma özgürlüğüne sahip değildir.

    SOYKIRIM YALANI PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEKLEME AMACIYLA GÜNDEME GETİRİLİYOR

    Sayın Cumhurbaşkanı,

    Hukuk dışı Ermeni Soykırımı yalanını Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ABD ve İsrail tehditlerine karşı direnişine ve Suriye’nin kuzeyinde ABD güdümlü PKK terör örgütünü temizleme kararlılığına karşı gündeme getirme gayreti içindesiniz.

    Biz Vatan Partisi olarak, Ermeni Soykırımı yalanının son zamanlarda Kürt sorunu bağlamında kullanıldığına dikkat çekmiştik.

    Artık pas tutmuş olan hukuk dışı safsatalara sarılmaktan vazgeçmenizi öneririm.

    Saygılarımla."

    Etiketler:
    soykırım, Ermenistan, Türkiye, Fransa, Emmanuel Macron, Doğu Perinçek
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