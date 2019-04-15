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15:17 15 Nisan 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu: Şimdi siz benden bunun ismini açıklamamı bekliyorsunuz, ben açıklamam

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1424)
    0 268

    Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu, "Beni kulübün yetkilisi aradı, bu konuda tehdit unsurları var, maça gelmesi doğru değildir dedi. Kamuya bu süreci açıklayacak olan kulüp yetkilisini arayan kişidir. Şimdi siz benden bunun ismini açıklamamı bekliyorsunuz, ben açıklamam” dedi.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu, Esenler Kazım Karabekir Mahallesi semt pazarına yaptığı ziyaret sırasında gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf: Twitter
    Alçı: Çok açıkça uyarıyorum, İmamoğlu derbiye gitmemeli
    İmamoğlu, Habertürk Nagehan Alçı'nın kaleme aldığı, hafta sonu derbi maçlarına gitmemesi için kulüp yetkililerini bir bakanın aradığı iddialarına yanıt verdi.

    İmamoğlu şunları söyledi:

    "Tek derdiniz İstanbul’daki seçim sonuçlanmasın, sonuçlanmayınca ne elde edeceksiniz? Seçimden endişe eden bizdik, süreçten endişe eden bizdik, seçimlerin adil olması konusunda tereddüt eden bizdik; siz tüm yetkililer sahaya çıktınız devlet tüm önlemleri aldı, endişe etmeyin dediniz. YSK bu konuda son noktayı koymak zorundadır, artık bizim güvenimizi sarsmaya başlamıştır bu süreç. YSK vazifelidir, milli bir sorumluluğu vardır. Ya demokrasi sürecine katkı sunacaklar ya da çok kötü bir iz bırakacaklar.

    'SEÇİMDEN ENDİŞE EDEN BİZDİK, SÜREÇTEN ENDİŞE EDEN BİZDİK'

    Tek derdiniz İstanbul’daki seçim sonuçlanmasın, sonuçlanmayınca ne elde edeceksiniz? Seçimden endişe eden bizdik, süreçten endişe eden bizdik, seçimlerin adil olması konusunda tereddüt eden bizdik; siz tüm yetkililer sahaya çıktınız devlet tüm önlemleri aldı, endişe etmeyin dediniz. YSK bu konuda son noktayı koymak zorundadır, artık bizim güvenimizi sarsmaya başlamıştır bu süreç. YSK vazifelidir, milli bir sorumluluğu vardır. Ya demokrasi sürecine katkı sunacaklar ya da çok kötü bir iz bırakacaklar."

    'SON YILLARIN EN BARIŞÇI MAÇINI İZLEDİK'

    Son yılların en barışçı maçını izledik. Hem de Fenerbahçe ve Galatasaray maçında, insanlar bize sadece sevgi ve coşku gösterisinde bulundular. Bunu gören çok sayıda insan amigoluk yapar, ama ben bu durumdan tevazu ve mahcubiyet çıkardım. Görev ve sorumluluk duygumu artırır işime bakarım. Beni bir kulübün yetkilisi aradı, bu konuda tehdit unsurları var, maça gelmesi doğru değildir. Ben de dedim ki hayır kardeşim, eğer böyle bir süreç varsa sorumlusu siz değilsiniz, orası kamuya açık bir alan, benim maça gitmeme kimse engel olamaz, eğer bir sorun tespiti varsa beni arasın. Şimdi siz benden bunun ismini açıklamamı bekliyorsunuz, ben açıklamam, kendisi yaptığı şeyi açıklasın, ben cevabını veririm.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf: Twitter
    Alçı: Çok açıkça uyarıyorum, İmamoğlu derbiye gitmemeli
    Kamuya bunu açıklayacak olan kulüp yetkilisini arayan kişidir. Niye yaptığını açıklasın, ben cevabımı veririm. Daha fazla da açıklama yapmam, ben bu maçlara gitmeye devam edeceğim. Ben bu milletin oy vererek seçtiği belediye başkanıyım. Son yılların en barışçı maçını izledik. Hem de Fenerbahçe ve Galatasaray maçında, insanlar bize sadece sevgi ve coşku gösterisinde bulundular. Bunu gören çok sayıda insan amigoluk yapar, ama ben bu durumdan tevazu ve mahcubiyet çıkardım. Görev ve sorumluluk duygumu artırır işime bakarım. Beni bir kulübün yetkilisi aradı, bu konuda tehdit unsurları var, maça gelmesi doğru değildir.

    Ben de dedim ki hayır kardeşim, eğer böyle bir süreç varsa sorumlusu siz değilsiniz, orası kamuya açık bir alan, benim maça gitmeme kimse engel olamaz, eğer bir sorun tespiti varsa beni arasın. Şimdi siz benden bunun ismini açıklamamı bekliyorsunuz, ben açıklamam, kendisi yaptığı şeyi açıklasın, ben cevabını veririm. Kamuya bunu açıklayacak olan kulüp yetkilisini arayan kişidir. Niye yaptığını açıklasın, ben cevabımı veririm. Daha fazla da açıklama yapmam, ben bu maçlara gitmeye devam edeceğim. Ben bu milletin oy vererek seçtiği belediye başkanıyım."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1424)
    Etiketler:
    Mazbata, Beşiktaş, Galatasaray, Ekrem İmamoğlu, Nagehan Alçı, Fenerbahçe
    Topluluk kurallarıTartışma
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