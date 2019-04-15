YSK kararıyla Bağlar'da belediye başkanı seçilen AK Partili Beyoğlu mazbatasını aldı

YSK 31 Mart yerel seçimlerini seçimi kazanan HDP adayı Zeyyat Ceylan'ın KHK kapsamında ihraç olduğu gerekçesiyle mazbata verilmeyeceğine dair kararından sonra, mazbatanın seçim sonuçlarına göre ikinci sırada bulunan AK Parti adayı Hüseyin Beyoğlu'na verileceği geçtiğimiz günlerde karara bağladı.
İlçe seçim kurulundan mazbatasını alan Beyoğlu, bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Beyoğlu yaptığı paylaşımda, “Ya Allah Bismillah mazbatamızı aldık. Kıymetli Diyarbakırlılar kıymetli Bağlar halkımız, bizler seçim süresi boyunca Bağlar'ımızda gezmedik ev ve esnaf bırakmadık. Bu süreçte bizlere oy versin veya vermesin, önemi olmaksızın Bağlar ve Diyarbakır halkımıza şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.
Ya ALLAH Bismillah Mazbatamızı Aldık.— Hüseyin BEYOĞLU (@huseyinbeyogluu) April 15, 2019
Kıymetli Diyarbekirliler Kıymetli Bağlar Halkımız,Bizler Seçim Süresi Boyunca Bağlarımızda Gezmedik Ev ve Esnaf Bırakmadık.
Bu Süreçte Bizlere Oy Versin veya Vermesin Önemi Olmaksızın Bağlar ve Diyarbakır Halkımıza Şükranlarımı Sunarım. pic.twitter.com/gxVF0pCeLC
Beyoğlu, mazbatasını aldıktan sonra beraberindekilerle birlikte ilçe seçim kurulu önünde hatıra fotoğrafı çektikten sonra Bağlar İlçe Belediyesine geçerek çalışmalara başladı.
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