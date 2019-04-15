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    Emine Erdoğan

    Emine Erdoğan'a Dünya İnsaniyet Forumu'ndan 'Fark Yaratan' ödülü verilecek

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
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    Dünya İnsaniyet Forumu'nca (World Humanitarian Forum) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, insani yardımlara ilham verici çalışmalarından dolayı, Londra'da düzenlenecek törenle "Changemaker" (Fark Yaratan) ödülü verileceği belirtildi.

    Emine Erdoğan
    © REUTERS / Stephanie Lecocq
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    Birleşmiş Milletler ve İngiltere tarafından desteklenen Dünya İnsaniyet Forumu'nca verilen 'Changemaker'(Fark Yaratan) Ödülü, tüm dünyada olağanüstü ilham verici çalışmalar yapan ve insani yardımlar konusunda liderlik eden sınırlı sayıda kişiye veriliyor. 

    Bireyin veya örgütün olağanüstü çabalarının küresel ölçekte tanınması ve böylece insani amaçlarına daha çabuk ulaşmaları ve diğer insanlara ilham olmaları hedefiyle verilen ödüller, başkanlığını İngiliz siyasetçi Jack Straw'un yaptığı bir danışma kurulu tarafından belirleniyor.

    Bu yıl Emine Erdoğan'ın da dünyadaki insani yardımlara ilham verici çalışmalarından dolayı 'Changemaker' ödülünü alacağı belirtildi. Emine Erdoğan'a ödülü, 17-18 Nisan'da İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek törenle takdim edilecek.

    Ödülle, Emine Erdoğan'ın Türkiye'nin TİKA, AFAD ve Türk Kızılay gibi kurumları aracılığı ile tüm dünyaya örnek teşkil eden insani yardım çalışmaları küresel ölçekte taçlandırılacak.

    Eski Birleşik Krallık Başbakanı olan eşi Tony Blair ile kurdukları vakıfta yapılan çalışmalar adına Cherie Blair, Panama Uluslararası İnsani Yardım Merkezi adına Panama Kalkınma Bakanı Maria Luisa Navarro ve insani yardım alanında Birleşmiş Milletler ile yürüttükleri program nedeniyle Mastercard da törende ödül alacak.

    Daha önceki yıllarda bu ödül, Alwaleed Philanthropies Genel Sekreteri Prenses Lamia Al Saud, Birleşik Krallık Parlamentosu Üyesi Barones Valerie Amos ve Katar Dışişleri Bakanı Al Thani gibi dünyada fark yaratmış isimlere verilmişti.

    Emine Erdoğan
    © REUTERS / Stephanie Lecocq
    Emine Erdoğan'dan Hawking örneği
    EMİNE ERDOĞAN'A DÖRDÜNCÜ ÖDÜL

    'Changemaker' ödülü, Emine Erdoğan'a, insani yardımlarından dolayı uluslararası alanda verilen dördüncü ödül olacak.

    Emine Erdoğan, 2009'da Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları ve insani yardımlara getirilen ambargo uygulanmasına karşı, Arap dünyası ve Batılı ülke liderlerinin eşlerini İstanbul'da bir araya getirerek tüm dünyaya 'savaşı durdurun' çağrısında bulunan tek lider eşi olmuştu.

    Ayrıca 2010'da Pakistan'ın yaşadığı en büyük doğal afetlerden biri olan sel felaketinden etkilenen milyonlarca insan için yardım faaliyetlerini bizzat yerinde yürüten Emine Erdoğan, uluslararası yardım kuruluşlarının harekete geçmesini sağlamıştı.

    2012'de ise Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'teki kamplara sığınan Rohingya Müslümanlarına yapılan soykırımı dünya kamuoyunun gündemine getiren Emine Erdoğan, Myanmar'da yaşanan insanlık dramını can güvenliği riski uyarılarına rağmen bizzat yerinde gidip görmüş ve bölgeye insani yardım ulaştırmıştı.

    Türkiye'nin 2005'te başlattığı Afrika açılımında etkili olan Emine Erdoğan, Afrika'daki kadınlar ile çocukların eğitim ve sağlık alanında ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen çok sayıda projeye de desteğini sürdürüyor.

    Bu kapsamda, Emine Erdoğan'a 2011'de Brüksel'de Crans Montana Forumu'nda barış, özgürlük ve demokrasi alanındaki çalışmalarından ötürü "Prix de la Fondation" ödülü, 2018'de ise İngiltere merkezli Küresel Donörler Forumu kapsamında "İnsani Hizmet Takdir Ödülü" ve aynı yıl ABD merkezli Küresel Ümit Koalisyonu tarafından New York'ta düzenlenen "İnsani Yardım Liderliği Özel Ödülü" tevdi edilmişti.

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