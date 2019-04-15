Pamukkale yolunu, 'Tapulu arazimiz' deyip kapattılar

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan kara yolu, mülk sahibi olduklarını öne süren bir grup tarafından trafiğe kapatıldı. Jandarmanın vatandaşları iknası sonrasında yol trafiğe açıldı.

Denizli’de UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale Ören Yeri’ne ulaşımı sağlayan karayolu, yolun bulunduğu alanın dedelerinden kalma kendi mülkleri olduğunu öne süren bir grup vatandaş tarafından kapatıldı.

© Fotoğraf : DHA Ağrı'da sığınmacılar yolu kapattı

Pamukkale’ye Denizli kent merkezinden giriş olan Akköy Mahallesi kavşağından itibaren yolun giriş ve çıkışına şerit çekip plastik kasalar koyan vatandaşlar, şeridin üzerine "Tapulu özel mülkiyettir, girilmez" yazısı asıp arkasında beklediler.

“Tapulu özel mülkiyettir, girilmez” yazısı asan gruptakiler, kara yolunun geçtiği arazinin tapulu malları olduğunu belirterek, haklarının verilmesini istedi.

Yolun kapatılması üzerine uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarmanın bölgedeki vatandaşlarla görüşmesi sonrasında yol yeniden ulaşıma açıldı.

Bayram Tekin, yolun yaklaşık 4 bin 600 metrekarelik bölümünde 45 kişinin hak sahibi olduğunu iddia ederek, kara yolunun bu kısmının tapulu malları olduğunu söyledi.

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Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan kara yolunun 1960'lı yılların başında yapıldığını dile getiren Tekin, "O zaman istimlak edilmemiş, şimdi mirasçılarımız buradaki hakkını almaya çalışıyor. 40-45 mirasçısı var. Şimdiye kadar atalarımızdan kalan bu gayrimenkulümüzü belirlemek için 2 yıla yakındır uğraşıyoruz. Yasal yollara başvurduk. İlgililerin bir an önce bu sorunu çözmesini bekliyoruz" diye konuştu.

‘BURASI 65 YILDIR DEDEMİZİN TAPULU MALIYMIŞ’

Yolun bir bölümünün kendi tapuları içerisinde olduğunu aktaran Yılmaz Akduman, dedesinden kalma yeri kendilerine tapu gelince öğrendiklerini söyledi. Yolu kapatmayıp kendilerine ait olan arsayı çevirdiklerini ifade eden Akduman, yetkililerle gerekli görüşmelerin sağlandığını aktardı.

Tapulu arsalarının etrafını kapattıklarını söyleyen Ayşe Yokuş ise “Amacımız yol kapatma değil, burası 65 yıldır dedemizin tapulu malıymış. Geçiliyormuş üzerinden, herkese ödenmiş bir miktar para ama bize hiçbir şey ödenmedi. Bizim toprağımızdan geçiliyor ama Pamukkale’ye biz dahi parayla giriyoruz. Bizim amacımız, yerimizin miktarının bize ödenmesi” dedi.