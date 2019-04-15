Kayıt
15:15 15 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Pamukkale yolunu, 'Tapulu arazimiz' deyip kapattılar

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01

    UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan kara yolu, mülk sahibi olduklarını öne süren bir grup tarafından trafiğe kapatıldı. Jandarmanın vatandaşları iknası sonrasında yol trafiğe açıldı.

    Denizli’de UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale Ören Yeri’ne ulaşımı sağlayan karayolu, yolun bulunduğu alanın dedelerinden kalma kendi mülkleri olduğunu öne süren bir grup vatandaş tarafından kapatıldı.

    Ağrı'da sığınmacılar yolu kapattı
    © Fotoğraf : DHA
    Ağrı'da sığınmacılar yolu kapattı
    Pamukkale’ye Denizli kent merkezinden giriş olan Akköy Mahallesi kavşağından itibaren yolun giriş ve çıkışına şerit çekip plastik kasalar koyan vatandaşlar, şeridin üzerine "Tapulu özel mülkiyettir, girilmez" yazısı asıp arkasında beklediler.

    “Tapulu özel mülkiyettir, girilmez” yazısı asan gruptakiler, kara yolunun geçtiği arazinin tapulu malları olduğunu belirterek, haklarının verilmesini istedi.

    Yolun kapatılması üzerine uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarmanın bölgedeki vatandaşlarla görüşmesi sonrasında yol yeniden ulaşıma açıldı.

    Bayram Tekin, yolun yaklaşık 4 bin 600 metrekarelik bölümünde 45 kişinin hak sahibi olduğunu iddia ederek, kara yolunun bu kısmının tapulu malları olduğunu söyledi.

    Babasına ait sandıktan, dedesinin babasına ait olduğu düşünülen 1917 yılına ait tahvil çıktığını söyleyen Antalya'da 79 yaşındaki turizmci Akay Okudur
    DHA
    Dedesinin sandığından 33 milyar liralık hisse senedi çıktı
    Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan kara yolunun 1960'lı yılların başında yapıldığını dile getiren Tekin, "O zaman istimlak edilmemiş, şimdi mirasçılarımız buradaki hakkını almaya çalışıyor. 40-45 mirasçısı var. Şimdiye kadar atalarımızdan kalan bu gayrimenkulümüzü belirlemek için 2 yıla yakındır uğraşıyoruz. Yasal yollara başvurduk. İlgililerin bir an önce bu sorunu çözmesini bekliyoruz" diye konuştu.

    ‘BURASI 65 YILDIR DEDEMİZİN TAPULU MALIYMIŞ’

    Yolun bir bölümünün kendi tapuları içerisinde olduğunu aktaran Yılmaz Akduman, dedesinden kalma yeri kendilerine tapu gelince öğrendiklerini söyledi. Yolu kapatmayıp kendilerine ait olan arsayı çevirdiklerini ifade eden Akduman, yetkililerle gerekli görüşmelerin sağlandığını aktardı.

    Tapulu arsalarının etrafını kapattıklarını söyleyen Ayşe Yokuş ise “Amacımız yol kapatma değil, burası 65 yıldır dedemizin tapulu malıymış. Geçiliyormuş üzerinden, herkese ödenmiş bir miktar para ama bize hiçbir şey ödenmedi. Bizim toprağımızdan geçiliyor ama Pamukkale’ye biz dahi parayla giriyoruz. Bizim amacımız, yerimizin miktarının bize ödenmesi” dedi.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    2019 World Press Photo Yarışması kazananları
    2019 Dünya Basın Fotoğrafçılığı Ödülleri sahiplerini buldu
    Karikatür
    Rus denizaltılarını izleyecek İngiliz denizaltı mürettebatı kokainden yakalandı
    İnfografik
    İsrail'de parlamento seçimleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet