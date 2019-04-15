Kaftancıoğlu'ndan Yıldırım'a yanıt: Birileri yalan söylemeye devam ediyor

Yıldırım'a CHP'den yanıt geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından güncel YSK verilerini paylaşarak, "Birileri yalan söylemeye devam ediyor hala. Milletin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.
Kaftancıoğlu, YSK'nın son verilerini paylaştığını belirterek Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki oy farkının 13 bin 888 oldunu belirtti.
Birileri yalan söylemeye devam ediyor hala...— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) April 15, 2019
Milletin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz
Yalan çok ama bir somut örnek
YSK son durum bilgisi:
Ekrem İmamoğlu 4.170.058
Binali Yıldırım 4.156.170
Fark 13888
Kaftancıoğlu ayrıca "'Nüfus müdürlükleri ve sandık kurullarını oluşturma yetkisi nereye bağlıdır?' sorusunu tekrarlayarak Büyükçekmece’de yalanlara karşı gerçek rakamı verelim" ifadelerini kullanarak artan seçmen sayısıyını paylaştı.
“Nüfus müdürlükleri ve sandık kurullarını oluşturma yetkisi nereye bağlıdır?” sorusunu tekrarlayarak Büyükçekmece’de yalanlara karşı gerçek rakamı verelim— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) April 15, 2019
24 Haziran 2018’de seçmen sayısı: 172.351
31 Mart 2019’da seçmen sayısı: 174.661
Artış: 2.310
Son tweetinde "Hukuk devletinde YSK patron ya da iktidarın sopası değil" ifadelerini kullanan Kaftancıoğlu, YSK'nın halkın iradesinin korunmasının ve tecelli etmesinin garantörü olması gerektiğini vurguladı.
Hukuk devletinde YSK patron ya da iktidarın sopası değil, halkın iradesinin korunmasının ve tecelli etmesinin garantörü olmalıdır.— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) April 15, 2019
Halkın iradesi sandıktan çıkmıştır ve Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanıdır NOKTA
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