Kaftancıoğlu'ndan Yıldırım'a yanıt: Birileri yalan söylemeye devam ediyor

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ile arasındaki oy farkının 12 bin 200 seviyelerine indiğini iddia eden Binali Yıldırım'a CHP'den yanıt geldi.

© AA / Erhan Elaldı Yıldırım seçimi 'murdar' ilan etti: Oylar sandıkta iç edildi

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu ile arasındaki oy farkının son verilere göre 12 bin 200 seviyelerinde olduğunu açıkladı.

Yıldırım'a CHP'den yanıt geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından güncel YSK verilerini paylaşarak, "Birileri yalan söylemeye devam ediyor hala. Milletin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu, YSK'nın son verilerini paylaştığını belirterek Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki oy farkının 13 bin 888 oldunu belirtti.

Birileri yalan söylemeye devam ediyor hala...

Milletin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz

Yalan çok ama bir somut örnek

YSK son durum bilgisi:

Ekrem İmamoğlu 4.170.058

Binali Yıldırım 4.156.170

Fark 13888 — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) April 15, 2019

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Kaftancıoğlu ayrıca "'Nüfus müdürlükleri ve sandık kurullarını oluşturma yetkisi nereye bağlıdır?' sorusunu tekrarlayarak Büyükçekmece’de yalanlara karşı gerçek rakamı verelim" ifadelerini kullanarak artan seçmen sayısıyını paylaştı.

“Nüfus müdürlükleri ve sandık kurullarını oluşturma yetkisi nereye bağlıdır?” sorusunu tekrarlayarak Büyükçekmece’de yalanlara karşı gerçek rakamı verelim



24 Haziran 2018’de seçmen sayısı: 172.351

31 Mart 2019’da seçmen sayısı: 174.661

Artış: 2.310 — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) April 15, 2019

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Son tweetinde "Hukuk devletinde YSK patron ya da iktidarın sopası değil" ifadelerini kullanan Kaftancıoğlu, YSK'nın halkın iradesinin korunmasının ve tecelli etmesinin garantörü olması gerektiğini vurguladı.

Hukuk devletinde YSK patron ya da iktidarın sopası değil, halkın iradesinin korunmasının ve tecelli etmesinin garantörü olmalıdır.

Halkın iradesi sandıktan çıkmıştır ve Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanıdır NOKTA — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) April 15, 2019

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