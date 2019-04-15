İmamoğlu'ndan seçimi 'murdar' ilan eden Yıldırım'a: Hukuka saygısızlık

31 Mart yerel seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Binali Yıldırım'ın açıklamalarına yanıt verdi. Yıldırım'ın seçimi 'murdar' ilan etmesinin hukuka saygısızlık olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Kendi iddialarını bile anlatamaması bıkkınlığının göstergesidir" ifadesini kullandı. İmamoğlu, "İstanbul İttifakı'nın belediye başkanıyım. Herkesten oy aldığımı biliyorum" dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da seçim yarışını önde bitiren CHP'li Ekrem İmamoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve AK Partili rakibi Binali Yıldırım'ın bugünkü açıklamalarına yanıt verdi.

© AA / İşsizlik son 10 yılın zirvesinde

Türkiye ekonomisinin kötü durumda olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Türkiye'ye sermaye akışı neredeyse durdu, 0 noktasında. Bu kadar kötü durumda Türkiye'nin ekonomisi, hatta ülkeden tersine bir sermaye akışı başladı" dedi.

İmamoğlu, "Hükümet sorunlara değil bu sorunların sonuçlarına dönük örtüleme peşinde, başka bir arayış içerisinde. Ekonomik kriz politik krizle bütünleşiyor. Hükümet, kriz çıkararak krizi unutturmak peşinde" diye konuştu.

'YILDIRIM'I PAZARA, YEMEĞE, KAHVALTIYA HATTA MAÇA DAVET EDİYORUM'

Binali Yıldırım’ın düzenlediği basın toplantısına değinen İmamoğlu, "2 saat boyunca somut bir delil, usulsüzlük sunabildi mi ya da söylediklerini anladınız mı? Beni acelecilikle suçluyor ama ‘Yıldırım hızıyla kazanım’ dedi. ‘Görmemişlik yaptı ağırbaşlı olmadı’ diye beni suçluyor. Seçimden yarım gün sonra tüm İstanbul’a gönül belediyeciliği afişi asan ben olsaydım görmemiş olurdum. Görmemişlik ne imiş halkımız sormak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kendisini maça gittiği için eleştiren Yıldırım'a çağrıda bulunan İmamoğlu, "Sayın Yıldırım'ı pazara, yemeğe, kahvaltıya hatta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçına davet ediyorum, hareketliliğin ne olduğunu orada görsün. YSK'yı ben maça giderek nasıl baskı altında tutarım anlamış değilim" dedi.

'İSTANBUL'DAKİ VERİLERE GÖRE 3 GENÇTEN BİRİSİ İŞSİZ'

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- Son 2 ayda dövizde yaklaşık yüzde 10'luk artış, birçok fiyat ve zam artışlarını kapımıza getirmiş durumda. Sadece 2 ayda bu artış ve son 1 haftada dolar karşısında TL'nin yüzde 3'e yakın değer kaybı. Ekonomik kriz, politik krizle bütünleşiyor. Ne yazık ki sürecin çözümüne değil, kriz çıkararak krizi unutturma peşinde.

- Türkiye son 10 yılın en büyük işsizliğini yaşıyor. Bunun anlamı İstanbul'daki verilere göre ne yazık ki 3 gençten birisi işsiz. Dolayısıyla toplam işsiz sayısı Türkiye'de 4 milyon 668 bin kişi. Bu TÜİK verilerine göre size aktardığım bilgiler. 5 milyona doğru giden bir işsiz sayısına sahip Türkiye.

'YILDIRIM'IN ANLATTIKLARINDAN BEN BİR ŞEY ANLAMADIM, SİZ ANLADINIZ MI?'

© AA / Erhan Elaldı Yıldırım seçimi 'murdar' ilan etti: Oylar sandıkta iç edildi

- Türkiye'nin bugün ekranlarını 2 saat boyunca işgal eden, sözümona çok önemli bir hususu açıklayacağını düşündüğümüz Sayın rakibimiz 2 saat boyunca, Allah aşkına soruyorum; somut bir delil, somut bir usulsüzlük anlattı mı? Ya da anlattıklarından siz bir şey anladınız mı? Açıkçası ben anlamadım.

- Örneğin 'Acelecilik yaptı' diyor benim için, beni acelecilikle suçluyor ama hepiniz hatırlıyorsunuz, rakibimiz yıldırım hızıyla 'seçimi kazandık' dedi. 'Görmemişlik yaptı' diye beni suçluyor, seçimden yarım gün sonra 'Gönül belediyeciliği kazandı' diye afiş asan ben olsaydım, görmemiş ben olurdum.

'İDDİALARINI BİLE ANLATAMAMASI BIKKINLIĞININ GÖSTERGESİ'

- Rakibimizin anlatmak istediklerine katkı sunacağım, yardımcı olacağım. Ama Sayın Yıldırım'ın bıkkınlığı ekranlardan her şeyi anlatıyor. Kendi iddialarını bile anlatamaması bıkkınlığının göstergesidir. Kendisine yardımcı olacağım, iddialarını madde madde size anlatacağım.

- 3 başlıkta hile ve usulsüzlük olduğunu iddia ediyorlar. Bir; sayımdan kaynaklanan usulsüzlük iddiası, İki; seçmen listelerinden kaynaklanan iddialar, Üç; sandık kurullarından kaynaklanan iddialar.

'İDDİALAR SEÇİM KAYBEDİLDİKTEN SONRA UYDURULUP ÜRETİLDİ'

- Bir kere seçmen listeleri ve sandık kurullarıyla ilgili iddialar seçim öncesine ait. Rakibimizin özellikle bu konuları dile getirmesi, seçim öncesi hiçbir işlem yapmaması, seçimden sonra açıklama ve buradan bir şey elde etme çabasını anlayabilmek mümkün değil. Bunun tek açıklaması, bu iddiaların seçimi kaybettikten sonra uydurulup üretildiğidir.

© AA / Binnur Ege Gürün Tezcan'dan Büyükçekmece açıklaması: Boş arazide 5 seçmen var, arsanın sahibi eski AKP İlçe Başkanı

- İddia üretimine maalesef Büyükçekmece'de birçok kamu kişileri de dahil edilmeye çalışılmıştır, rencide edilmiştir, emniyet mensuplarımıza ayıp edilmiştir. Suç ve suçlu yaratma çabası gösterilmiştir.

- YSK bütün oyların sayılması talebini reddetti, böyle bir usulsüzlük yok demek istiyor. Dolayısıyla gündemden kalktı. Konu kapanmıştır. YSK sayılmış oylar geçerlidir demiş olması rağmen, başvurular gereği geçersiz oylar tekrar sayıldı. Yetinmediler tekrar gerekçe üretmeye kalkıştılar.

'REKLAM AJANSINIZLA GÖRÜŞÜN 'BAS MÜHRÜ AMPULE' DEMİŞSİNİZ'

- YSK'nın kararlarına rağmen Sayın Yıldırım'ın seçimi 'murdar' ilan etmesi çok net söylüyorum hukuka saygısızlıktır. Kazanamadığı seçimi murdar ilan etme gayretkeşliğidir. Hani ağırbaşlı olmak gerekirdi, YSK'ya saygılı olmak gerekirdi. Devlat adamlığı bunu gerektirirdi. 2 saatlik konuşma içerisinde bu kadar tezatlığı bir arada görmedim.

- 'Oylarımız sandıkta iç edilmiştir' diyor Binali Bey, işine gelir gibi konuşuyor. Reklam ajansınızla görüşün. 'Bas mührü ampule' demişsiniz, ondan geçersiz oyunuz bizden çok. Bu yüzden 'Seçimde şaibe var' demek, kaybetme hazımsızlığıdır.

'MAÇA GİDEREK YSK'YI NASIL BASKI ALTINDA TUTARIM ANLAMIŞ DEĞİLİM'

© AA / Ender Onur İmamoğlu: Maça gideceğim kardeşim, bu kadar net

- Beni gören İstanbullular gülümsüyor. Sayın Yıldırım'ı pazara, yemeğe, kahvaltıya hatta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçına davet ediyorum, hareketliliğin ne olduğunu orada görsün. YSK'yı ben maça giderek nasıl baskı altında tutarım anlamış değilim.

- Ama bu ülkenin bakanlarıyla toplantı yapıyorsanız, bu YSK'yı baskı altına almaktır, böyle bir düşünce doğurabilir. Ben toplumu pozitif anlamda hareketlendirebilecek bir karakterim. 16 milyon İstanbullunun kol-kola olabilmesi, halay çekebilmesi, horon tepebilmesi dışında hiçbir hareketlilik yapmayı bilmem, bildiğim tek hareketlilik bu.

'ŞU ANDA SİZİN YAPTIĞINIZ HALKIN İRADESİNE KARŞI ORGANİZE KÖTÜLÜKTÜR'

© AA / Mehmet Ali Özcan Öztrak'tan Yıldırım'a: Kedi ulaşamadığı ciğere murdar dermiş

- 'Organize kötülük' dedi Sayın Yıldırım, vallahi billahi ruhumda kötülük nedir bilmem, ihanet bilmem, ihtiras bilmem, kin, nefret gibi duyguları hiç bilmem. Hatta beni dinleyen herkese de tavsiye ederim, bu duyguları ruhunuzda taşımayın, dünyanın en mutlu insanı olursunuz. Ben mutluyum çünkü herkesin hakkında iyi düşünürüm. Herhalde başkalarını kendileri gibi görüyorlar. Organize kötülük diyen insanlara şunu söyleyebilirim; şu anda sizin yaptığınız halkın iradesine karşı organize kötülüktür. İnsanların canını sıkmayın.

- Maltepe seçiminin sayımıyla ilgili yaptıklarını sanki CHP yapmış gibi ifade etmelerini şaşkınlıkla takip ediyorum.

'İSTANBUL İTTİFAKI'NIN BELEDİYE BAŞKANIYIM'

- YSK'ya son aldığı kararla ilgili teşekkür ediyorum. Artık süreyi uzatmayın, insanların canını sıkmayın. Türkiye tarihinde bu kadar anlamsız yere tartışmayla ülkenin meşgul edildiği bir başka seçim yoktur.

- Ben İstanbul İttifakı'nın belediye başkanıyım. Herkesten oy aldığımı biliyorum.

- Ülkenin sorunlarına odaklanın, ulusal ve uluslararası sorunlara odaklanın. 2023’e kadar millet size yetki verdi. İstanbul seçimlerini kazanan elimi sıkın hep beraber bu ülkeye hizmet edelim.