İmamoğlu'ndan seçimi 'murdar' ilan eden Yıldırım'a: Hukuka saygısızlık

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da seçim yarışını önde bitiren CHP'li Ekrem İmamoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve AK Partili rakibi Binali Yıldırım'ın bugünkü açıklamalarına yanıt verdi.
İmamoğlu, "Hükümet sorunlara değil bu sorunların sonuçlarına dönük örtüleme peşinde, başka bir arayış içerisinde. Ekonomik kriz politik krizle bütünleşiyor. Hükümet, kriz çıkararak krizi unutturmak peşinde" diye konuştu.
'YILDIRIM'I PAZARA, YEMEĞE, KAHVALTIYA HATTA MAÇA DAVET EDİYORUM'
Kendisini maça gittiği için eleştiren Yıldırım'a çağrıda bulunan İmamoğlu, "Sayın Yıldırım'ı pazara, yemeğe, kahvaltıya hatta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçına davet ediyorum, hareketliliğin ne olduğunu orada görsün. YSK'yı ben maça giderek nasıl baskı altında tutarım anlamış değilim" dedi.
'İSTANBUL'DAKİ VERİLERE GÖRE 3 GENÇTEN BİRİSİ İŞSİZ'
İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
- Türkiye son 10 yılın en büyük işsizliğini yaşıyor. Bunun anlamı İstanbul'daki verilere göre ne yazık ki 3 gençten birisi işsiz. Dolayısıyla toplam işsiz sayısı Türkiye'de 4 milyon 668 bin kişi. Bu TÜİK verilerine göre size aktardığım bilgiler. 5 milyona doğru giden bir işsiz sayısına sahip Türkiye.
'YILDIRIM'IN ANLATTIKLARINDAN BEN BİR ŞEY ANLAMADIM, SİZ ANLADINIZ MI?'
- Örneğin 'Acelecilik yaptı' diyor benim için, beni acelecilikle suçluyor ama hepiniz hatırlıyorsunuz, rakibimiz yıldırım hızıyla 'seçimi kazandık' dedi. 'Görmemişlik yaptı' diye beni suçluyor, seçimden yarım gün sonra 'Gönül belediyeciliği kazandı' diye afiş asan ben olsaydım, görmemiş ben olurdum.
'İDDİALARINI BİLE ANLATAMAMASI BIKKINLIĞININ GÖSTERGESİ'
- 3 başlıkta hile ve usulsüzlük olduğunu iddia ediyorlar. Bir; sayımdan kaynaklanan usulsüzlük iddiası, İki; seçmen listelerinden kaynaklanan iddialar, Üç; sandık kurullarından kaynaklanan iddialar.
'İDDİALAR SEÇİM KAYBEDİLDİKTEN SONRA UYDURULUP ÜRETİLDİ'
- Bir kere seçmen listeleri ve sandık kurullarıyla ilgili iddialar seçim öncesine ait. Rakibimizin özellikle bu konuları dile getirmesi, seçim öncesi hiçbir işlem yapmaması, seçimden sonra açıklama ve buradan bir şey elde etme çabasını anlayabilmek mümkün değil. Bunun tek açıklaması, bu iddiaların seçimi kaybettikten sonra uydurulup üretildiğidir.
- YSK bütün oyların sayılması talebini reddetti, böyle bir usulsüzlük yok demek istiyor. Dolayısıyla gündemden kalktı. Konu kapanmıştır. YSK sayılmış oylar geçerlidir demiş olması rağmen, başvurular gereği geçersiz oylar tekrar sayıldı. Yetinmediler tekrar gerekçe üretmeye kalkıştılar.
'REKLAM AJANSINIZLA GÖRÜŞÜN 'BAS MÜHRÜ AMPULE' DEMİŞSİNİZ'
- 'Oylarımız sandıkta iç edilmiştir' diyor Binali Bey, işine gelir gibi konuşuyor. Reklam ajansınızla görüşün. 'Bas mührü ampule' demişsiniz, ondan geçersiz oyunuz bizden çok. Bu yüzden 'Seçimde şaibe var' demek, kaybetme hazımsızlığıdır.
'MAÇA GİDEREK YSK'YI NASIL BASKI ALTINDA TUTARIM ANLAMIŞ DEĞİLİM'
- Ama bu ülkenin bakanlarıyla toplantı yapıyorsanız, bu YSK'yı baskı altına almaktır, böyle bir düşünce doğurabilir. Ben toplumu pozitif anlamda hareketlendirebilecek bir karakterim. 16 milyon İstanbullunun kol-kola olabilmesi, halay çekebilmesi, horon tepebilmesi dışında hiçbir hareketlilik yapmayı bilmem, bildiğim tek hareketlilik bu.
'ŞU ANDA SİZİN YAPTIĞINIZ HALKIN İRADESİNE KARŞI ORGANİZE KÖTÜLÜKTÜR'
- Maltepe seçiminin sayımıyla ilgili yaptıklarını sanki CHP yapmış gibi ifade etmelerini şaşkınlıkla takip ediyorum.
'İSTANBUL İTTİFAKI'NIN BELEDİYE BAŞKANIYIM'
- Ben İstanbul İttifakı'nın belediye başkanıyım. Herkesten oy aldığımı biliyorum.
- Ülkenin sorunlarına odaklanın, ulusal ve uluslararası sorunlara odaklanın. 2023’e kadar millet size yetki verdi. İstanbul seçimlerini kazanan elimi sıkın hep beraber bu ülkeye hizmet edelim.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)