Akar: S-400 alımı Türkiye'nin ulusal kararıdır

Hulusi Akar, Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan S-400 alımı konusunda yaptığı açıklamada "Türkiye’nin NATO taahhüdünde değişiklik olmamıştır. S-400 alımı Türkiye'nin ulusal kararıdır. Biz F-35'lerin sadece alıcısı değil, programın parçasıyız" dedi.

© AA / Arif Akdoğan Akar: Biz Patriot da almaya talip olduğumuzu açık bir şekilde ortaya koymuş bulunuyoruz

ABD'den bulunan Savunma Bakanı Hulusi Akar F-35 savaş uçakları konusunda yeni bir açıklama yaptı.

Savunma Bakanı Akar, "ABD'nin F-35 konusunda yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz. S-400 ile F-35 projesinin ilişkilendirilmesini talihsizlik olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yaşanan S-400 krizine ilişkin, "Tehditler, ultimatomlar ve süre vermeler yapıcı değil, ayrıca müttefiklik ruhuna da aykırı" ifadelerini kullandı.

Akar ayrıca, Türkiye’nin NATO taahhüdünde değişiklik olmamıştır. S-400 alımı Türkiye'nin ulusal kararıdır. Biz F-35'lerin sadece alıcısı değil, programın parçasıyız" dedi.

Akar, Suriye'deki muhtemel güvenli bölgenin Türkiye'nin güvenlik endişelerine cevap vermesi gerektiğini, ABD ile bunun üzerine çalıştıklarını söyledi.