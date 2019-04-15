Akar: S-400 alımı Türkiye'nin ulusal kararıdır

Savunma Bakanı Akar, "ABD'nin F-35 konusunda yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz. S-400 ile F-35 projesinin ilişkilendirilmesini talihsizlik olarak değerlendiriyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yaşanan S-400 krizine ilişkin, "Tehditler, ultimatomlar ve süre vermeler yapıcı değil, ayrıca müttefiklik ruhuna da aykırı" ifadelerini kullandı.
Akar ayrıca, Türkiye’nin NATO taahhüdünde değişiklik olmamıştır. S-400 alımı Türkiye'nin ulusal kararıdır. Biz F-35'lerin sadece alıcısı değil, programın parçasıyız" dedi.
Akar, Suriye'deki muhtemel güvenli bölgenin Türkiye'nin güvenlik endişelerine cevap vermesi gerektiğini, ABD ile bunun üzerine çalıştıklarını söyledi.
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