ODTÜ Rektörlüğü: Bahar Şenliği sanatçılardan gelen destekle yapılacak

Şenliğin yapılmayacağı duyurusuna ilk tepki gösteren sanatçı Haluk Levent olmuştu. Hiçbir maddi karşılık beklemeden hatta ses-ışık tesisatını da üstlenerek şenliğe katılabileceğini açıklayan Levent’in ardından çok sayıda sanatçı da aynı şekilde katkı vermeye hazır olduklarını duyurmuştu.
REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA
ODTÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada "Şenlik üniversitemiz tarafından iptal edilmemiş olup, Şenliğin geleneksel (öğrenciler tarafından, öğrenciler için yapılan) teması ile yapılması önerilmiştir" ifadeleri kullandı.
Açıklamada, Bahar Şenliği'nin ticari amaç gütmeyen öğrenci toplulukları ve sanatçıların desteği ile gerçekleştirileceği belirtildi.
PROGRAMDA DEVRİM STADYUMU YOK
Öte yandan, rektörlük tarafından yapılan açıklamada ODTÜ Devrim Stadyumu ve burada her yıl gerçekleşen etkinliklere ilişkin bir ibare bulunmaması dikkat çekti.
ODTÜ Rektörlüğü'nden şüpheli geri adım: Programda Devrim Stadyumu yok!https://t.co/JPPs42pjz5 pic.twitter.com/bv1GdOftfs— Genç Gazete (@gencgazeteorg) April 15, 2019
ODTÜ Devrim Stadyumu’nda her yıl gerçekleşen en dikkat çekici etkinlik ise ODTÜ Devrim Yürüyüşü.
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