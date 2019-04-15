ODTÜ Rektörlüğü: Bahar Şenliği sanatçılardan gelen destekle yapılacak

© Fotoğraf : YouTube ODTÜ Rektörü Kök: Anlaşmayı öğrenciler bozdu

Rektörlük daha önceki duyurusunda “Üniversitemizin mevcut teknik ve idari olanakları ile gerçekleştirilmesi mümkün olmadığından, 33. Bahar Şenliği’nin yapılamayacağını bilgilerinize sunarız” demişti.

Şenliğin yapılmayacağı duyurusuna ilk tepki gösteren sanatçı Haluk Levent olmuştu. Hiçbir maddi karşılık beklemeden hatta ses-ışık tesisatını da üstlenerek şenliğe katılabileceğini açıklayan Levent’in ardından çok sayıda sanatçı da aynı şekilde katkı vermeye hazır olduklarını duyurmuştu.

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA

ODTÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada "Şenlik üniversitemiz tarafından iptal edilmemiş olup, Şenliğin geleneksel (öğrenciler tarafından, öğrenciler için yapılan) teması ile yapılması önerilmiştir" ifadeleri kullandı.

Açıklamada, Bahar Şenliği'nin ticari amaç gütmeyen öğrenci toplulukları ve sanatçıların desteği ile gerçekleştirileceği belirtildi.

© Fotoğraf : ODTÜ Rektörlüğünden bahar şenliğine ilişkin yapılan açıklama

PROGRAMDA DEVRİM STADYUMU YOK

Öte yandan, rektörlük tarafından yapılan açıklamada ODTÜ Devrim Stadyumu ve burada her yıl gerçekleşen etkinliklere ilişkin bir ibare bulunmaması dikkat çekti.

ODTÜ Rektörlüğü'nden şüpheli geri adım: Programda Devrim Stadyumu yok!https://t.co/JPPs42pjz5 pic.twitter.com/bv1GdOftfs — Genç Gazete (@gencgazeteorg) April 15, 2019

​ODTÜ Devrim Stadyumu’nda her yıl gerçekleşen en dikkat çekici etkinlik ise ODTÜ Devrim Yürüyüşü.