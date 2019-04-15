Libya'daki 2 Türk işçiden 7 gündür haber alınamıyor

Samandağ ilçesindeki Yeni Mahalle'de oturan Mehmet Demir'in babası Kamerüzaman, annesi Nimet, eşi Pınar Demir, büyük endişe yaşadıklarını söyledi.
Babası Kamerüzaman Demir, "Tek amaçları çalışıp ekmeğini kazanmak olan çocuklarımızın bir an önce bulunup, bizlere kavuşturmalarını devlet büyüklerimizden bekliyoruz. Çocuklarımızdan yedi gündür haber alamıyoruz. Hayatlarından endişeliyiz" dedi.
Cumhuriyet Mahallesinde oturan Volkan Altınok'un kardeşi Ercan Altınok ise "Bizler olayla ilgili Libya Türk Konsolosluğuyla görüşerek bilgi verdik. Yaklaşık bir haftadır onlardan haber alamıyoruz. Devlet büyüklerimizden bu olaya el atıp bu iki canımızı bize kavuşturmasını talep ediyoruz" dedi.
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