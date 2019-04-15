Libya'daki 2 Türk işçiden 7 gündür haber alınamıyor

Libya'da lokantada çalışan Mehmet Demir ve kayınbiraderi Volkan Altınok'tan bir haftadır haber alamadığını söyleyen Hatay'ın Samandağ ilçesinde oturan yakınları, yetkililerden yardım istedi.

© REUTERS / Jairo Cassiani Türk profesör Gençay Kolombiya'da bir haftadır kayıp

Libya'nın Trablus kenti Kasır mevkiinde Mehmet Demir ve kayınbiraderi Volkan Altınok, bir süre önce Libyalı bir iş adamına ait lokantada çalışmaya başladı. Ailelerinin Mehmet Demir ve Volkan Altınok'la iletişimleri 7 gün önce kesildi. Yakınlarına ulaşamayan aileleri Libya'daki Türk Konsolosluğu ile görüşerek bilgi verdi.

Samandağ ilçesindeki Yeni Mahalle'de oturan Mehmet Demir'in babası Kamerüzaman, annesi Nimet, eşi Pınar Demir, büyük endişe yaşadıklarını söyledi.

Babası Kamerüzaman Demir, "Tek amaçları çalışıp ekmeğini kazanmak olan çocuklarımızın bir an önce bulunup, bizlere kavuşturmalarını devlet büyüklerimizden bekliyoruz. Çocuklarımızdan yedi gündür haber alamıyoruz. Hayatlarından endişeliyiz" dedi.

Cumhuriyet Mahallesinde oturan Volkan Altınok'un kardeşi Ercan Altınok ise "Bizler olayla ilgili Libya Türk Konsolosluğuyla görüşerek bilgi verdik. Yaklaşık bir haftadır onlardan haber alamıyoruz. Devlet büyüklerimizden bu olaya el atıp bu iki canımızı bize kavuşturmasını talep ediyoruz" dedi.