Jeffrey: Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda çalışıyoruz

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Türkiye'nin önemli güvenlik endişeleri olduğunu ve ABD'nin bu endişeleri anladığını belirterek, "Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda da çalışıyoruz." dedi.

© AA / Samuel Corum Jeffrey: ABD, Suriye'deki durumla ilgili Türkiye ve Rusya'yla farklı düzeyde günlük temaslar yürütüyor Jeffrey, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Ortak Yıllık Konferansı'nda bir konuşma yaptı.

Türkiye ve ABD'nin geçmişte ve şu anda çok önemli bir jeostratejik ortaklığı olduğunu vurgulayan Jeffrey, Suriye'deki krizin çok karmaşık olduğunu ve ABD'nin Suriye'deki misyonuna ulaşması açısından Türkiye'nin önemine işaret etti.

'SURİYE TERÖRİSTLER İÇİN SIĞINAK OLMAMALI'

Jeffrey, Suriye'deki siyasi süreç için yapılması gereken çok iş olduğunu belirterek, "Esed rejimi, kimyasal ve nükleer silahlardan vazgeçmeli. Suriye, teröristler için bir sığınak olmamalı ve buradaki İranlılar evlerine geri dönmeli" diye konuştu.

IŞİD'e karşı mücadele edildiğini belirten Jeffrey, IŞİD'e karşı koalisyonla Türkiye ve Suriye'nin kuzeyindeki çalışmaların önemini vurguladı.

© AFP 2019 / SAUL LOEB ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türkiye ile YPG'nin olmadığı bir güvenli bölge üzerinde çalışıyoruz

Suriye'deki çeşitli konular üzerine Türkiye ile çalıştıklarını aktaran Jeffrey, "Türkiye, İran ve Rusya ile Astana grubunun bir üyesi ve Suriye nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan Suriyeli muhaliflerin sesi oluyor. Bu durum Birleşmiş Milletlerin bu ülkedeki siyasi süreçle ilgili hedefleri açısından çok önemli" ifadelerini kullandı.

Jeffrey, "Türkiye ile henüz üzerinde tam anlaşamadığımız bir güvenli bölge üzerine çalışıyoruz. Türkiye'nin çok önemli güvenlik endişeleri var. ABD, Türkiye'nin bizim IŞİD'e karşı birlikte savaştığımız insanlarla (YPG/PKK) ilgili endişelerini de anlıyor. Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda da çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de IŞİD'in yenildiğini ve İdlib'deki krizin şimdilik önüne geçildiğini belirten Jeffrey, "BM aracılığıyla Suriye'deki siyasi süreci yeniden canlandırıyoruz" dedi.

Jeffrey, geçen ay da "Güvenli bölge Türkiye ile oluşturulacak. Orada YPG olmayacak. Türkiye'nin hassasiyetlerini gözeterek adım atacağız. Türkiye ile görüşmeleri sürdürüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.