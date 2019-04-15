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21:28 15 Nisan 2019
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    İbrahim Kalın

    Kalın: S-400 kararı bir gecede alınmadı

    © AA / Gökhan Balcı
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Türkiye konusunda yaptırım dilini kullanmasının geri tepeceğine işaret ederek, "ABD'nin Türkiye'yi kaybetmeyi göze alabileceğine inanmıyorum" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Murad Sezer
    'S-400, Erdoğan için en önemli karar'
    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin başkenti Washington'da Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından düzenlenen 37'nci Ortak Yıllık Konferansa katıldı.

    German-Marshall Fund (GMF) bünyesinde Türk-Amerikan ilişkileri üzerine çalışan Joshua Walker'ın yönettiği özel mülakatta iki ülke ilişkilerini değerlendiren Kalın, Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği için ümitli olunması gerektiğini belirtti.

    'S-400 KARARI BİR GECEDE ALINMADI'

    Kalın, son dönemde iki ülke arasındaki en önemli mesele haline gelen S-400 konusunda, "S-400 kararı bir gecede alınmadı. ABD tarafından bize sunulan paket ise bizim ihtiyaçlarımızı tam olarak karşılamıyordu. Biz bu süreçte S-400 sürecini gayet şeffaf bir şekilde yürüttük. Biz ABD'den Patriot sistemlerini alabilmek için çok uğraştık. ABD'den veya bir NATO üyesinden hava savunma sistemi almaya hazırız ancak bunun bizim koşullarımızı sağlıyor olması lazım" değerlendirmesini yaptı.

    'YAPTIRIM DİLİ GERİ TEPER'

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
    © Fotoğraf : İHA
    Akar: S-400 alımı Türkiye'nin ulusal kararıdır
    Sözcü Kalın şöyle devam etti:

    "ABD'nin Türkiye konusunda yaptırım dilini kullanması geri tepecek bir yaklaşımdır. Bizim ABD ile birçok alanda önemli iş birliklerimiz var. Bu tür bir yaptırım dili ikili ilişkilerimize zarar vermektedir. Biz hem Astana hem de Cenevre süreçlerinin parçasıyız. DEAŞ'a karşı verilen mücadelede çok önemli bir rol oynadık, oynuyoruz. İdlib'de durumun kontrol altında olmasında kritik rolümüz var. Bazı farklılıklarımız olsa da Suriye'deki siyasi çözüm konusunda ABD ile aynı sayfadayız. Bu süreçte ABD Başkanı Donald Trump da iki ülke arasında 75 milyar dolarlık bir ticaret hedefine ulaşılabileceğini söyledi. Fakat bu tehdit ve yaptırım dilini sürdürürseniz bu amaçlara nasıl ulaşılabilir?"

    'CUMHURBAŞKANIMIZ ABD İLE İYİ, GÜÇLÜ VE VERİMLİ BİR İLİŞKİYE İNANIYOR'

    Kalın, "Tüm bunların yanında Cumhurbaşkanımız hala ABD ile iyi, güçlü ve verimli bir ilişkiye inanıyor. Bu nedenle Başkan (Donald) Trump ile kişisel ilişkilerimize değer veriyoruz. Washington'daki diğer karar vericiler ve uygulayıcıların da buradaki büyük resmi görebileceklerine inanıyorum. ABD'nin dost ve müttefik olarak Türkiye'yi kaybetmeyi göze alabileceğine inanmıyorum" diye konuştu.

    ABD ile Türkiye arasında geçmişte inişli çıkışlı dönemler yaşandığına işaret eden Kalın, "Ancak şimdi, ilişkimize atfedilen tüm kaos ve umutsuzluk göz önüne alındığında daha fazla pozitif değerlere dayalı bir ilişkiye ihtiyacımız olduğuna inanıyorum" dedi.

    'TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİSİ, ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEYE TEHDİT DEĞİL'

    © AA /
    NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı'ndan S-400 açıklaması: Türkiye neyi alacağına kendisi karar verir
    Kalın, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin boyutuna dair, "Türkiye-Rusya ilişkisi, üçüncü bir ülkeye hiçbir şekilde tehdit niyeti taşımamaktadır. Rusya, bölgemizdeki önemli bir ortaktır ve birçok konuda bölgesel iş birlikleri yapıyoruz. Fakat biz NATO müttefiki bir ülkeyiz ve ABD ile ve NATO ile stratejik ortaklığımıza çok değer veriyoruz" değerlendirmesini yaptı.

    Türkiye'nin hala toplam ticaret hacminin yarısının AB ülkeleriyle olduğunu kaydeden Kalın, Türkiye'nin özellikle savunma alanında NATO ülkeleriyle çok yakın iş birlikleri içinde olduğunu ve ABD'nin ilk sırada yer aldığını belirtti.

    'TÜRKİYE'NİN DIŞLANMASI TÜM PROJEYE ZARAR VERİR'

    F-35 konusundaki sürece de temas eden Kalın, "Türkiye'nin F-35 projesinden dışlanması Türkiye'nin cezalandırılması değil, tüm projenin zarar görmesi demektir" dedi.

    Türk-Amerikan ilişkilerinde iniş-çıkışların her zaman olduğunu kaydeden Kalın, mevcut sorunların ortak değerler ve güven etrafında samimiyetle konuşularak halledilebileceğine inandığını belirtti.

    'OBAMA YÖNETİMİ PATRİOTLARI GERİ ÇEKMİŞTİ'

    Mike Pompeo
    © Flickr/ Gage Skidmore
    Pompeo: F-35 ve S-400’ün aynı anda kullanılması mümkün değil
    Kalın, "Suriye'deki savaş yayıldığında ve DEAŞ, YPG/PKK ve diğer terör örgütleri tarafından en çok tehdit hissettiğimiz bir dönemde (Barack) Obama yönetimi Patriotları geri çekmişti ve geri gelmedi. Daha sonra Almanlar da geri çekti, o da geri gelmedi. Şu anda sadece İtalyan ve İspanyol Patriot sistemleri var; bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Bunu, Türkiye S-400 kararına nasıl ulaştı onu daha net anlatabilmek için dile getiriyorum" diye konuştu.

    'YPG'YE VERİLEN DESTEK PKK'YA VERİLEN DESTEKTİR'

    Türkiye-ABD ilişkilerinde en önemli sorunlardan birinin ABD'nin Suriye'de YPG'ye verdiği destek olduğunu belirten ve bu konuyu Türkiye'nin daha önce defalarca dile getirdiğini anlatan Kalın, "Türkiye topraklarında PKK'ya karşı çok güçlü ve büyük oranda başarılı bir savaş verdiğimiz şu zamanda Suriye'de YPG/PKK'ya verilen herhangi bir destek, doğrudan ya da dolaylı olarak PKK'ya verilen bir destektir" değerlendirmesinde bulundu.

    'FETÖ, ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİ ZEHİRLEMEK İÇİN ÇALIŞIYOR'

    Kalın şunları kaydetti:

    "FETÖ'cü teröristler şimdi de ABD-Türkiye ilişkilerini zehirlemek için ellerinden geleni yapıyor. Şimdi biz burada konuşurken bile eminim, Türkiye-ABD ilişkilerini zehirlemek için bizi izliyorlar ve tweet atıyorlar. Neden buna izin verelim. Ne bizim ne de sizin bu insanlara ihtiyacınız var. Biz onların işledikleri suçlar ve ABD'de suç teşkil eden davranışlarıyla ile ilgili kanıtları ABD'ye sunduk. Ancak ne Barack Obama ne de Donald Trump yönetimleri, Türkiye'nin isteklerini yerine getirecek ya da endişelerini dindirecek bir somut adım attı".

    Etiketler:
    S-400, Patriot, NATO, İbrahim Kalın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, ABD, Rusya, Türkiye
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