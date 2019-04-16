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08:19 16 Nisan 2019
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    Ataman: Yıldırım'ın kardeşinin kaydı, Çekmeköy'deki bir belediye çalışanının evine alınmış

    © AA / Erhan Elaldı
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1429)
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin CHP’li üyesi Nadir Ataman seçmen kaydırma tartışmalarına dair bazı iddialar öne sürdü. Ataman, “Eyüp Yıldırım Sancaktepe'de oturuyor. Ama adresi yasadışı biçimde Çekmeköy Belediye personeli M.Ç.'nin Sultançiftliği Mahallesi'ndeki evine alınmış" dedi.

    Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin CHP’li üyesi Nadir Ataman ile eski CHP'li üye Hüseyin Sağ'ın, Çekmeköy'deki seçmen kütüklerinde gösterilen adres bilgilerini tek tek araştırdığı ifade edildi.

    Ataman ve Sağ'ın bazı iddialarının yer aldığı haber şöyle devam etti:

    Mevlüt Uysal
    © Fotoğraf : DHA
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    "Kayıtlarda, AKP'ye yakın çok sayıda ismin başka ilçelerden Çekmeköy'e taşındığı belgelendi. Nadir Ataman, 24 Haziran Genel Seçimleri'nde  Çekmeköy'de oy kullanan, 31 Mart Yerel Seçimlerinde ise Türkiye'nin hiçbir yerinde seçmen kaydı görünmeyen 3 bin 22 kişi tespit edildiğini söyledi.

    ‘VEFAT EDEN BİLE VAR'

    Bu kişilerin arasında vefat eden seçmenler de bulunduğunu dile getiren Ataman, 'Ancak hala yaşayan birçok tanıdığın seçmen kayıtları sistemden düşürülmüş, yıllardır aynı yerde oturan kişilere bu dönem oy kullanma hakkı vermemişler. Bu kişiler de yıllardır aynı yerde oy kullandıkları için kayıtları var mı yok mu diye kontrol etmemişler' dedi.

    Ataman, Binali Yıldırım'ın kardeşi ve aynı zamanda önceki dönem Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı olan Eyüp Yıldırım'ın Sancaktepe'de oturduğu halde seçmen kaydının Çekmeköy'de olduğunu açıkladı. Skandalla ilgili Ataman şöyle konuştu:

    'Eyüp Yıldırım Sancaktepe'de  oturuyor. Ama adresi yasadışı biçimde Çekmeköy Belediye personeli M.Ç.'nin Sultançiftliği Mahallesi'ndeki evine alınmış.'

    Özgür Karabat
    © Fotoğraf : TBMM
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    Ataman, Çekmeköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Fatih Keskin ve eşinin de aynı belediye personelinin evinde yaşıyor gibi gözüktüğünü belirtti.

    Ataman, Çekmeköy Belediyesi'nin İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde çalıştırdığı daimi yetkilisi Sadık Işık'ın evinde 9 kişinin daha kaydının bulunduğunu dile getirdi. Bu kişiler arasında Çekmeköy Beledeyisi Yapı Kontrol Müdürü Ahmet Selman, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın sağ kolu Zafer Sevencan ve eşi de var.

    AYNI ADRESTE YAŞIYOR

    Ataman, Belediye Başkan Yardımcısı Latif Coşar'ın Sarıyer'de oturduğunu ama seçmen kayıtları listesinde ailesiyle AKP'li meclis üyesi Yılmaz Sezgin'in evinde gözüktüğünü söyledi. Ataman, 24 Haziran Seçimleri'nde Rize'de oy kullanan eski futbolcu İbrahim Üzülmez'in de AKP'li Meclis Üyesi Rıdvan Bural'ın evinde kayıtlı olduğunu belirtti.

    14 BİN GİTTİ, 16 BİN GELDİ

    Seçim - sandık
    © AP Photo /
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    Hüseyin Sağ da Çekmeköy'- de 14 bin seçmenin gittiğini yerine 16 bin seçmenin geldiğini ifade ederek '3 bini nerede belli değil. Burada oturanlar karışık olarak silinmiş, seçmen kaydırıldığı ortaya çıkmasın diye. Nüfus arttı ve meclis üye sayısı 33'ten 37'ye çıktı' diye konuştu.

    Gelen seçmen grubu içinde 18-102 yaş grubu olduğuna vurgu yapan Sağ şu açıklamayı yaptı:

    '18 yaş aralığı ile 102 yaşına kadar toplam 5 bin 43 kişinin 24 Haziran'da nerede oy kullandığı belli değil. 18-19 yaş arası kişiler ilk defa oy kullanıyor ama geri kalanların 24 Haziran'da nerede oy kullandıkları bilinmiyor'."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1429)
    Etiketler:
    belediye, yerel seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul, Türkiye, CHP, AK Parti, Nadir Ataman, Binali Yıldırım
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