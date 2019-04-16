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08:19 16 Nisan 2019
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    Fatih Altaylı

    Altaylı: Belli ki AK Parti İstanbul'da seçimi tekrarlatacak, CHP'li seçmenin tatile gitmesini de umacaklardır

    © AA /
    Türkiye
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    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair değerlendirmelerde bulundu. "Belli ki, AK Parti seçimi tekrarlatacak" diyen Altaylı, "Üstelik de seçimi okulların tatil olmasından sonraya denk getirmek suretiyle CHP’li seçmenin 'tatile gitmesini' de umacaklardır kesinlikle" ifadesini kullandı.

    Fatih Altaylı, Habertürk'te "Seçmen listesi mi değişecek acaba" başlığıyla yayımlanan yazısında "AK Parti’nin ‘sevdalı’ seçim sloganı, seçim sonrasında da çalışmaya devam ediyor. Tabii bu toprakların ‘Arabesk ruhuna’ uygun bir şekilde evrilerek. ‘Ya benimsin ya karatoprağın.’ Bu da bir sevgi türü elbet" ifadesini kullandı.

    Altaylı şöyle devam etti:

    © AA / Erhan Elaldı
    Ataman: Yıldırım'ın kardeşinin kaydı, Çekmeköy'deki bir belediye çalışanının evine alınmış
    "Seni kimseye yar etmem düzeyinde bir sevgi.

    AK Parti’nin özellikle İstanbul’daki tavrı ‘Seçimde hile yapıldı, seçmen listeleri güvenilir değildi, bir sürü fırıldak döndü’ şeklinde.

    Doğru mudur değil midir bilmem mümkün değil.

    Ancak bildiğim tek şeyi tekrarlayayım.

    Seçimden önce her yerde, en yüksek sesle Türkiye’de yapılan seçimlerin ‘Dünya’daki en güvenilir sistemle yapıldığını, Türkiye’de seçimlerde bir yolsuzluk, bir usulsüzlük olmasının mümkün olmadığını’ söyleyenler, bugün ‘Seçimde yolsuzluk yapıldı’ diyen AK Partililer değil miydi?

    Ne değişti de, 31 Mart gecesi saat 22’ye kadar ‘en güvenilir’ olan seçim sistemimiz ve seçmen kayıtlarımız, 31 Mart gece yarısından sonra ‘en güvenilmez’e dönüştü?

    Ve belli ki, AK Parti seçimi tekrarlatacak.

    Tekrarlandığı zaman neden güvenilir hale gelecek seçim sonuçları?

    Ekrem İmamoğlu
    DHA
    İmamoğlu: Şimdi siz benden bunun ismini açıklamamı bekliyorsunuz, ben açıklamam
    Çünkü AK Parti’nin söylemi ‘Bu YSK bu seçimi beceremedi!’ anlamına da geliyor.

    O zaman görev süresi uzatılan bu YSK ile yeniden seçime gitmenin farkı ne olacak!

    Yasa gereği seçmen listeleri değişmeyecek. Ve aynı liste ile gidilecek!

    Yoksa yasaya rağmen, yeni seçim yeni liste mi yapılacak!

    YSK’nın nasıl bir karar alacağını tabii ki, bilemem.

    Ama  ‘Bizim sistemimiz güvenilir’ dedikten sonra ‘Güvenilmezmiş aslında’ demek siyaseten mümkün ama hukuken biraz garip olabilir!

    'TEKRAR OLURSA, TATİLDE'

    Tekrar olursa, tatilde

    Son bir haftadır bana ‘Ne olur bu sayımın sonucu’ diye soran herkese verdiğim yanıt şu: ‘Bana öyle geliyor ki, İstanbul’u tekrarlatacaklar’.

    Çünkü AK Parti tarafında kiminle konuşsam bu izlenimi alıyorum.

    © AA / Erhan Elaldı
    Yıldırım seçimi 'murdar' ilan etti: Oylar sandıkta iç edildi
    Mesela geçen hafta ‘Tekrara gidilirse İmamoğlu mazbatayı alır, tekrara öyle gidilir’ diye yazdım.

    AK Parti ve Binali Yıldırım cephesinden çok şiddetli bir itiraz geldi:

    ‘Hayır öyle olmaz. Yenilenecek seçime usulsüz seçilen başkan adayı ile gidilmez. Çünkü resmen kazanmış değil.’

    ‘Niye?’ diye sordum.

    Hukukçuları öyle diyormuş.

    ‘Gerekçeleriyle bana mail atsınlar, ben de yazayım’ dedim.

    Gelen giden olmadı.

    Ancak tonlama ‘yeniden seçimin’ işaretini veriyordu.

    Paralel olarak  ‘Bu seçim artık halk gözünde kirlenmiştir, tekrarı gerekir. Bunca tartışmadan sonra sonuç kimseye güven vermez. Yeniden sandığa gitmek en doğrusu’ yorumları geldi aynı cenahtan.

    AK Parti çok belli ki, İstanbul seçiminin ‘Büyükşehir bölümünü’ yeniletmek istiyor.

    Yenilendiğinde kazanacaklarından emin olamazlar ama en azından bir şans daha bulmak onlar açısından fena bir tercih değil.

    Üstelik de seçimi okulların tatil olmasından sonraya denk getirmek suretiyle CHP’li seçmenin ‘Tatile gitmesini’ de  umacaklardır kesinlikle."

    Etiketler:
    yerel seçim, YSK, belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Habertürk, CHP, AK Parti, Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı, Binali Yıldırım, Türkiye
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