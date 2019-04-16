Ertuğrul Özkök: Khaleesi'nin eksik yaptığını Davutoğlu tam yapsaydı

Hürriyet yazarı Ertuğru Özkök, Thomas Edward Lawrence tarafından yazılan 'Bilgeliğin Yedi Sütunu' adlı kitapla ilgili olarak "Sadece Khaleesi değil, Türkiye’nin Ortadoğu politikasını belirleyenlerin de bu kitabı okumasını çok isterdim. Çünkü iyi okusalardı bugün belki ülkemizde 4 milyon Suriyeli sorunu olmazdı" dedi.

Ertuğrul Özkök, Hürriyet'te "Uzayda 340 gün kalan adamın vücudunda getirdiği müthiş bilgi" başlığıyla yayımlanan yazısında Çınar Oskay'ın, Game of Thrones dizisinde Daenerys Targaryen karakterini canlandıran Emilia Clarke ile yaptığı söyleşiye değindi.

© Fotoğraf : IMDb Game of Thrones oyuncularının bölüm başına kazandıkları meblağ

Özkök'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

'KHALEESİ’NİN EKSİK YAPTIĞINI DAVUTOĞLU TAM YAPSAYDI'

"Yeni sezonu geçen pazartesi gecesi Türkiye’de de yayına sokulan 'Game of Thrones' dizisinde Khaleesi olarak tanıdığımız Emilia Clarke Hürriyet Pazar’dan Çınar Oskay’a konuşmuş.

Bu diziye başlarken, 'Game of Thrones' kitabını, altını çize çize 6 kere okumuş. Bir de 'Arabistanlı Lawrence' filmini seyretmiş.

Diyor ki…

'Bütün mesele güç ve iktidar. Gerçek bir güç sahibi olmak ve evrensel olarak doğru kabul edileni yapabilmek…'

Doğru söylüyor.

Güç çoğu kez kirletir ve bozar…

© AP Photo / Macall B. Polay/HBO Münih Teknik Üniversitesi'nde geliştirilen algoritmaya göre Demir Taht'a oturacak isim

Emilia Clarke’la ben konuşsaydım, ona 'Keşke bir de Lawrence’ın filmde anlatılan o savaştan 8 yıl sonra yazdığı kitabı da okusaydınız' derdim.

'Bilgeliğin Yedi Sütunu' diye Türkçeye çevrilen kitapta Lawrence on binlerce Türk’ün hayatına mal olan o pis savaş için şunu söylüyor: 'Bütün Arap vilayetlerinin tamamı, bir tek İngiliz askerinin canına değmezdi…'

Sadece Khaleesi değil, Türkiye’nin Ortadoğu politikasını belirleyenlerin de bu kitabı okumasını çok isterdim.

Çünkü iyi okusalardı bugün belki ülkemizde 4 milyon Suriyeli sorunu olmazdı."