Feyzioğlu: Allah belanızı versin, şakağıma tabanca dayasanız bu işin peşini bırakmam

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberinde, Demirören ve Kalyoncu ailelerinin çocuklarının düğününün yapıldığı Çırağan Sarayı'na giden yolun trafiğe neden kapatıldığını soran avukatın, Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından darp edildiği ileri sürüldü.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Facebook hesabında yaptığı canlı yayında duruma tepki gösterdi.

"Fotoğrafa iyi bakın. Gözü patlamış, kafa travması geçirmiş bu genç bir Türk vatandaşı. Aynı zamanda avukat. Ona bunu yapanlar ise devletimizin polis üniforması giydirdiği, polisliğin yüz karası 3-5 kabadayı.Benim devletimin verdiği silahı, kimlik kartını taşıyan ama benim devletimin verdiği silahı taşıyan ama polis olmayı becerememiş çapulcu, kabadayı, çete üyesi" diyen Feyzioğlu, "Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Ben bu işi takip ederim, barolar takip eder, Türkiye Barolar Birliği takip eder şu anda şakağıma tabanca dayasanız ben bu işin peşini bırakmam" ifadesini kullandı.

Feyzioğlu: Allah belanızı versin, şakağıma tabanca dayasanız bu işin peşini bırakmamhttps://t.co/jyaKOpNh3d pic.twitter.com/xYXfcnzzs7 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 16, 2019

​Feyzioğlu şöyle devam etti:

"Bu çocuğa kafa travması geçirten Türk polisi üniforması giyen, insanlığa ve polisliğe layık olmayan sefil yaratık. Ben bu işin peşini bırakmam. And olsun bırakmam. Çırağan Sarayı'nda düğün var. Memleketin pek önemli iki ailesinin düğünü var. Devlet büyükleri orada. Çırağan'ın trafiğe kesilmesi lazım. Çünkü vatandaşın bu memlekette 3 kuruşluk hükmü yok. Ben bu devleti bu hale getirenlere soruyorum. Yazıklar olsun. Süslü hanımefendilerin, süslü beyefendilerin, limuzinlerin, süslü beyefendilerin düğününe gitmesini bekliyor insanlar.

Korumak için yemin ettikleri topluma, devlete acımasızca zarar verdi bunlar.

Sonra bir savcı, tuttu kafası gözü patlatılmış bu vatandaşı tutuklamaya sevk etti! Bir hakim çıktı, tutuklamaya içi el vermedi, yine de bir şey yaptım demek için evden çıkmasını yasakladı. İnsaf. İnsaf! Polis üniforması giymiş, belindeki devletin silahını kabadayılık için kullanan suçlular ise serbestçe dışarıda. Yazıklar olsun. Biz bu işin peşini asla bırakmayacağız."