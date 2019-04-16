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11:26 16 Nisan 2019
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    Cep telefonuna kaydedilen işkence anları.

    Erzurum'da iki kıza işkence ve istismar davasında 63 yıllık hapsin gerekçesi: Uslanmaz kişiliği var

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Erzurum'da 2 genç kızı önce döven, ardından birine cinsel istismarda bulunan 3'ü kız 5 sanığa verilen hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, 63 yıl hapis cezası verilen Ahmet Değirmencioğlu için 'uslanmaz kişiliği olan ve takdiri indirimi hak etmeyen sanık' ifadesi kullanıldı, "Tam bir vicdani kanı ile takdiri indirim uygulanmamıştır" denildi.

    Erzurum'da 8 Mayıs 2018 günü yaşanan olayda 17 yaşındaki B.Y. ve 24 yaşındaki C.Ç. adlı 2 kız, dedikodu yaptıkları iddiasıyla götürüldükleri Palandöken Dağı eteklerinde 18 yaşındaki Ahmet Değirmencioğlu, 20 yaşındaki Sevcan Baki, 19 yaşındaki Sercan Uzun ve 17 yaşındaki N.Y. tarafından dakikalarca dövüldü.

    Erzurum, istismar, işkence
    © Fotoğraf : DHA
    Erzurum'da 2 genç kıza yapılan işkence anları mahkeme salonunda izlendi: Hakim, sanıklara 'Hepiniz başınızı kaldırıp yaptıklarınızı izleyin' dedi
    Kızlar yerlerde sürükledikleri B.Y. ve C.Ç.'nin başın taşlara vurup küfür ve hakaretler etti. Değirmencioğlu da  ıçak tehdidiyle soyunmasını söylediği C.Ç.'nin çığlak görüntüleri ile dayak olayını cep telefonuna kaydetti, ardından kızlardan B.Y.'ye nitelikli cinsel istismarda bulundu. N.Y. ve Ahmet Değirmencioğlu, B.Y.'ye ait ayakkabı ile C.Ç.'ye ait cep telefonu gasp etti. 24 yaşındaki Eren Suci de tüm olanları seyretti.

    İki kızın şikayeti üzerine 9 Mayıs'ta tutuklanan 3'ü kız 5 şüphelinin cep telefonlarında işkence anlarına ait görüntüler bulundu. 5 şüpheli hakkında Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, bu süreçte Ahmet Değirmencioğlu dışındaki tutuklular tahliye edildi. 2 kız da şikayetlerini geri çekti. 

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine kızların dövülme anına ait görüntülere yayın yasağı getirildi.

    SANIKLARA CEZA YAĞDI

    Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 13 Mart'ta görülen karar duruşmasında, Eren Suci, Sevcan Baki ve Sercan Uzun, 2 mağdura yönelik 'cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Suça sürüklenen çocuk sanık N.Y. ise 2 mağdura yönelik 'cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi.

    Cep telefonuna kaydedilen işkence anları.
    © Fotoğraf : DHA
    Cep telefonuna kaydedilen işkence anları.

    Mahkeme, Ahmet Değirmencioğlu'na ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, yasak niteliğe haiz bıçak taşımak' suçlarından toplam 63 yıl hapis cezası verdi.

    4 tutuksuz sanığın hükümle birlikte tutuklanmasına hükmeden mahkeme, kararın kesinleşmesiyle birlikte N.Y. dışındaki 4 sanık hakkında 'özel hayatın gizliliğini kayda alarak ihlal' ve 'eziyet' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

    'DARP EDİLEN VE BIÇAK ÇEKİLEN MAĞDURUN CİNSEL İLİŞKİYE RIZA GÖSTERMESİ MANTIĞA AYKIRI'

    Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını tamamladı. Sanık Ahmet Değirmencioğlu'nun rızasıyla ilişkiye girdiğini öne sürdüğü B.Y.'nin soruşturma aşaması ile mahkemedeki ifadesi sırasında sinir krizi geçirerek, olayları anlatamadığı hatırlatılan gerekçeli kararda, "Dakikalarca darp edilen ve kendisine bıçak çekilen bir mağdurun, cinsel ilişkiye rıza göstermesinin akla ve mantığa aykırı olmadığı" vurgulandı.

    Cinsel istismar
    © Fotoğraf : Twitter
    15 yaşındaki çocuk: Babam çok kötü biri, bana cinsel istismarda bulundu, kardeşlerim ölmesin diye sustum
    Görüntülerden Değirmencioğlu'nun B.Y.'yi ensesinden tutarak, götürdüğü ifade edilerek, sanığın değişen ve çelişen savunmalarına itibar edilmediği kaydedildi. Ahmet 'nun sabıkalı geçmişi olduğu belirtilen gerekçeli kararda, sanığa iyi hal indirimi uygulanmama nedeni de şöyle ifade edildi:

    "Sanığın işlenen suçlar içerisinde en vahim nitelikte olan nitelikli cinsel istismar eylemine yönelik hiçbir pişmanlığının olmaması, aksine bu suç yönünden suçlamaları kabul etmemesi, sanığın duruşmadaki tavırları itibariyle de sadece sözlü olarak pişmanlığını dile getirmesi ancak bunu tavırlarına yansıtmamış olması, hüküm sonrasındaki mahkeme heyetine karşın söylediği hakaret sözlerinin de sanığın uslanmaz bir kişilik içerisinde olduğunun göstergesi olduğu anlaşılarak, uslanmaz kişiliği olan ve takdiri indirimi hak etmeyen sanık hakkında mahkememizce tam bir vicdani kanı ile takdiri indirim uygulanmamıştır."

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    Etiketler:
    Mahkeme, Hapis cezası, işkence, cinsel istismar, Erzurum
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