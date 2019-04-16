Meclis'te 24 yıldır siyasetçileri tıraş ediyor: 'Devlet Bey gelirken çok heyecanlandım'

Ekrem Çalışçı, 1996 yılında TBMM'de berber olarak işe başladı. Çalışçı, ilk olarak dönemin TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'yi tıraş etti.

24 yıldır TBMM'deki berber salonunda çalışan Ekrem Çalışçı, geçen zamanda milletvekillerinden bakanlara, liderlerden meclis başkanlarına pek çok siyasetçinin saç ve sakalını tıraş etti.

'MÜKEMMEL BİR İNSAN'

© AP Photo / Matt Rourke Trende tıraş olduğu için eleştirilen adam: Hayatım berbat durumda

Çalışçı, 24 yıldır kendisine devamlı gelen eski vekil ve bakanlar olduğunu, siyasilerle çalışmanın kendisine pek çok deneyim kazandırdığını söyledi. Çalışçı, "Giriş tarihim 1996. İlk başladığımda Meclis Başkanı Sayın Mustafa Kalemli idi. İlk tıraşı Kalemli’ye yaptım. Kendisi hala seneler geçmesine rağmen, tıraş için bana geliyor. Eski bakanlarımız var bana traş için gelen, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin. Bülent Bey’i 23 yıldır tıraş ediyorum. Sayın Devlet Bahçeli’yi tıraş etmek bana nasip oldu. Temel Karamollaoğlu geliyor. Kendisini tıraş ederken çok büyük keyif aldım. Devlet Bey ilk tıraşa gelirken, çok heyecanlandım, kendisi mükemmel bir insan. Heyecanlandığımı anlayınca beni motive etti" dedi.

'AMACIMIZ SADECE TIRAŞ ETMEK DEĞİL'

Çalışçı, tıraş sırasında siyasilerle sohbetler ettiklerini de söyleyerek şöyle konuştu:

© Flickr / Victoria Pickering Berberlerden vize tepkisi: Amerikan tıraşı yapmıyoruz

"Bizim amacımız milletvekillerini rahatlatabilmek. Öncelikli görevimiz bu. Biz, siyasetçileri dinliyoruz. Genelde siyasilerle spor konuşuyoruz, siyaset de konuşuyoruz, futbol da konuşuyoruz, bir üniversite gibi burası. Dediğim gibi amacımız sadece tıraş etmek değil. Milletvekillerinin stresini almak, rahatlatabilmek çok farklı bir yer burası o anlamda."

'STRESLİ VEKİLLERİ ANLIYORUZ'

Tıraş sırasında istenmeyen kazaların da olabildiğini belirten Çalışçı, "Afyon Milletvekilimiz vardı Ahmet Koca. Tıraş ederken kendisini kestim. Böyle şeylerin olabileceğini söyledi, beni rahatlattı. Anlayışla karşıladı. Çok stresli milletvekillerini hemen anlıyoruz, hemen bir kahve ısmarlıyoruz, konuşuyoruz. Genel Kurul’dan gelince çok stresli olduklarını anlayabiliyoruz. Konuşarak rahatlatıyoruz. Çok özel anılarım var, ama özel olduğu için konuşamıyoruz" dedi.