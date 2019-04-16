Maltepe'de oy sayım kurulu sayısı 2'den 6'ya çıkartıldı

Maltepe'de dün akşam saatlerinde ara verilen oy sayımı devam ediyor. 1089 sandıktan 112 sandığın sayılma işlemi devam ederken, sandık kurul sayısı 2'den 6'ya çıkarıldı.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de Twitter'dan "Maltepe'de sayım yapılan masa sayısı 2'den 6'ya çıktı. Mazbata için son 112 sandık" açıklamasında bulundu.

Maltepe’de sayım yapılan masa sayısı 2’den 6’ya çıktı.

Mazbata için son 112 sandık. — Mehmet Ali Çelebi (@tgmcelebi) April 16, 2019

​AK Parti'nin İstanbul'daki seçime itirazı üzerine sandıkları tekrar açılarak sayılan Maltepe'de yeniden oy sayımındaki ilave kurullar ve yaptıkları sayım iptal edilmişti.

CHP 400 sandığın tekrar sayılması anlamına gelecek kararı Yüksek Seçim Kurulu'na taşımıştı. YSK, sayımın devam etmesine karar vermişti.