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12:57 16 Nisan 2019
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    Turizmcilerden ‘Bayram tatili 9 güne çıkarılsın’ çağrısı

    DHA
    Türkiye
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    Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, turizme ekonomik katkı sağlanması için Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması için hükümete çağrıda bulundu.

    Marmarisli turizmci ve esnaf, 3- 6 Haziran tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması için hükümete çağrıda bulundu.

    Dünyada Ramazan Bayramı kutlamaları
    © AP Photo / Sayyid Abdul Azim
    Dünyanın farklı ülkelerinde Ramazan Bayramı coşkusu
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    TÜROFED Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, konuyla ilgi yaptığı açıklamada, arife gününün 3 Haziran Pazartesi günü olduğunu hatırlattı. Bülbüloğlu, 6 Haziran Perşembe günü son bulan bayram tatilinin, cuma ve hafta sonu da ilave edilerek 9 güne çıkarılmasının turizmde hareketlilik getirebileceğini belirtti. Bülbüloğlu, şöyle dedi:

    ‘45 GÜN ÖNCEDEN İKTİDARA ÇAĞRIDA BULUNMAK İSTİYORUZ’

    "Mayıs ayında mübarek ayımıza giriyoruz ve ardından Ramazan Bayramı. Güney Ege Bölgesi ve Marmaris bu yıl yabancı turistlerden oldukça ciddi talep görmektedir. Turizm sezonunun güzel ve hareketli geçeceğini umut ediyoruz. Mayıs ayı başından itibaren Avrupa'nın birçok ülkesinden misafirlerimizin ziyaretleriyle dolu bir sezon başlayacak. İç pazarda hareketliliğimiz henüz başlamadı ve bunun başlaması için girişimlerimiz mevcut. 3-6 Haziran arası Ramazan Bayramı tatili uzatılarak 9 güne çıkartılmalı. 45 gün önceden iktidara çağrıda bulunmak istiyoruz. Sıkışıklık yaşanmaması ve turizme ekonomik katkı sağlanması için tatil günlerinin uzatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu konuda taleplerimizi yetkili makamlara ilettik. Bakanlar Kurulu ile görüşülerek Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması bir an önce karara bağlanmalıdır."

     Tatil programı yapanları da uyaran Bülbüloğlu, "Kurumsal acentelerden ön rezervasyon yaptırın. Tatil yapacağınız otel ile görüşme yaparak ayırttığınız odanın teyidini alın" dedi.

    ‘BİR AN ÖNCE KARARA BAĞLANSIN'

    Devlet Bahçeli
    © AA / Volkan Furuncu
    Bahçeli: Ramazan Bayramı öncesinde af çıkmasında yarar var
    Su sporları eğitmeni Nimer Narma, tatilin uzatılmasının turizmin yüzünü güldüreceğini belirterek, "Kısa tatillerde vatandaşımızda bir yere gitmeye değmeyeceği düşüncesi oluşuyor. Ekonominin canlanması için bayramlarda uzun süreli tatiller olmalı. Umarım bir an önce karara bağlanır" dedi.

    Turizm acentesi, emlak ofisi ve döviz bürosu işletmecisi Ferhat Kahraman da, bayram tatilin uzatılmasını istediklerini vurgulayarak, şöyle dedi:

    "Geçtiğimiz yıllarda tatil uzatılması kararı sonrası nasıl bereket yaşadığımızı herkes gördü. Hükümet yetkililerine çağrımız ise bir an önce Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek bu konuyu karara bağlanmalarıdır."

    2019 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

    Türkiye turizm - Antalya
    © REUTERS / Kaan Soyturk
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    04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

    05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

    06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

    Turizmciler Haziran ayının 1. , 2. günlerini ve 3 gün olan Pazartesi gününün tatil olmasını istiyor.

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    Etiketler:
    turizm, ekonomi, Bayram tatili, Bayram, TÜROFED
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