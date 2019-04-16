Hasan Cemal'in 9 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

2015 yılında yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle hakkında dava açılan ve bu kapsamda tutuksuz yargılanan Hasan Cemal, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci celseye avukatı Fikret İlkiz ile birlikte katıldı.
Duruşmada savcı Hasan Adalı, esas hakkındaki mütalaasını bildirdi.
Cemal'in bu yazısında, PKK'nın şehir yapılanmasının cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yaptığı ileri sürüldü.
Mütalaada, Cemal'in daha önce 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de 'örgüt propagandası' suçundan ceza aldığı, ancak o cezanın kesinleşmesi nedeniyle bu davaların birleştirilmesinin hukuken mümkün olmadığı da ifade edilerek 1 yıl 10 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Hasan Cemal'in avukatı Fikret İlkiz, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme heyeti, son savunmasını yapmak üzere Hasan Cemal'e süre vererek duruşmayı erteledi.
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