Milliyet yazarı Şendir: Acayip bir coğrafya bizim coğrafyamız, 70 bin dolara testis nakli yapılıyor

Milliyet yazarı Özay Şendir, bugünkü yazısında Irak'ın kuzeyi ve İran arasında 'kaçak testis' operasyonları yapıldığını söyledi. Şendir, "Acayip bir coğrafya bizim coğrafyamız, 70 bin dolara kaçak testis nakli yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Milliyet yazarı Özay Şendir, bugünkü yazısında Kuzey Irak ile İran arasında yapılan 'testis operasyonların' değindi.

© AP Photo / Matt Rourke Dünyanın ilk penis ve testis torbası nakli yapıldı

"Acayip bir coğrafya bizim coğrafyamız" diyen Şendir, "Kuzey Irak’tan İran’a götürülen insanların testisleri 12-13 saat süren ameliyatlarla başkasına naklediliyormuş. Testislerini satmayı kabul edenlere 70 bin dolar vaat ediliyormuş" ifadelerini kullandı.

'O KADAR YAYGIN BİR HALE GELMİŞ Kİ'

Testis nakli ticaretinin büyük oranda yaygınlaştığını söyleyen Şendir, yazısının ilgili bölümünde ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Bu iş o kadar yaygın hale gelmiş ki, Kuzey Irak Yönetimi, bir araştırma komisyonu kurmak zorunda kalmış. Bilim insanları da, bu yolla baba olmayı umanları, 'Çocuk testisleri alınan kişinin genetik kodunu taşır' diye uyarıyorlar.

Tüm dünyada yaşamsal organların ticareti yapılır, bizim coğrafyamızda testislerin ticareti yapılıyor."