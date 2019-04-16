Milliyet yazarı Şendir: Acayip bir coğrafya bizim coğrafyamız, 70 bin dolara testis nakli yapılıyor

Milliyet yazarı Özay Şendir, bugünkü yazısında Kuzey Irak ile İran arasında yapılan 'testis operasyonların' değindi.
'O KADAR YAYGIN BİR HALE GELMİŞ Kİ'
Testis nakli ticaretinin büyük oranda yaygınlaştığını söyleyen Şendir, yazısının ilgili bölümünde ayrıca şu ifadeleri kullandı:
"Bu iş o kadar yaygın hale gelmiş ki, Kuzey Irak Yönetimi, bir araştırma komisyonu kurmak zorunda kalmış. Bilim insanları da, bu yolla baba olmayı umanları, 'Çocuk testisleri alınan kişinin genetik kodunu taşır' diye uyarıyorlar.
Tüm dünyada yaşamsal organların ticareti yapılır, bizim coğrafyamızda testislerin ticareti yapılıyor."
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