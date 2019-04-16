Müjdat Gezen'e 2. Abdülhamid'in torununa hakaret davasında beraat

Konuk olarak katıldığı bir televizyon programında, 2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu Vatansever'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen'in beraatine karar verildi.

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Müjdat Gezen, Halk TV'de yayımlanan Halk Arenası programında 2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu Vatansever'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

© AA / Ahmet Bolat Müjdat Gezen ile Halk TV, Nilhan Osmanoğlu'na tazminat ödeyecek

Vatansever, 15 Şubat 2017'de yayımlanan programa katılan Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen arasında geçen konuşmada kendisine, ailesine hakaret edildiğini belirterek şikayetçi olmuştu.

İddianamede, program akışı, anlık seyirci tepkisi dikkate alındığında Müjdat Gezen'in hakaret suçunu oluşabileceği belirtilerek 9 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapsi talep edilmişti.

Mahkeme daha önce Müjdat Gezen ile Halk Radyo TV ve Yayıncılık AŞ'nin faiziyle birlikte 20 bin lira manevi tazminatı, davacı Vatansever'e ödemelerine karar vermişti.