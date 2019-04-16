Posta yazarı Çelik: Jeffrey, Türkiye için Suriye’yi nitelerken, Türkçe olarak 'Baş belası' dedi

'ANKARA BÜYÜK BİR ROL OYNUYOR'
Jeffrey'in bu 'şifreli' ifadesinin anlamının Suriye'deki yabancı ülke kuvvetleriyle alakalı olduğunu belirten Çelik, şunları söyledi:
"Bu şifre görünümlü ifadeyi, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, konferansın açılışında yaptığı konuşmada kullandı. ABD Ankara eski Büyükelçisi Jeffrey bu üç rakamın ifade ettiklerini şu şekilde sıraladı.
- 5… Suriye topraklarında 5 yabancı ülke ordusunun askerleri var. Rusya, İran, Türkiye, ABD ve İsrail.
- 3… Suriye’de 3 hedefimiz var. 3 sorunu çözme hedefimiz. DAEŞ’i yok etmek, Anayasal politik sürecin tesisi ve silahlı gruplar ile yabancı orduların Suriye topraklarından tamamen çıkması.
- Ve 6… Suriye’de Esad rejiminden beklentilerin altında toplandığı başlıklar. Özel Temsilci Jeffrey, Türkiye’nin Suriye’de bugüne kadar yaptıklarını, 'Ankara çok büyük bir rol oynuyor ve oynamaya da devam edecek' sözleriyle övdü."
JEFFREY'DEN TÜRKÇE NİTELEME: SURİYE BAŞ BELASI
ABD ASKERLERİNİN ÇEKİLMESİ GÜNDEME GELMEDİ
Öte yandan Çelik, Jeffrey'in konuşmasında ABD'nin Suriye'den çekilme planına değinilmediğini söyleyerek "James Jeffrey’nin konuşmasında dikkat çekici olan ise 'ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesi' konusunun gündemde olmayışıydı" dedi.
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