Posta yazarı Çelik: Jeffrey, Türkiye için Suriye’yi nitelerken, Türkçe olarak 'Baş belası' dedi

ABD Washington'da dün başlayan ATC / TAİK (Amerikan-Türk Konseyi / Türk-Amerikan İş Konseyi) 37. Yıllık Konferansı'nı takip eden Posta yazarı Murat Çelik, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in konferansta yaptığı konuşmada Türkiye için Suriye'yi Türkçe olarak 'Baş belası' ifadeleriyle nitelediğini söyledi.

© AFP 2019 / DELIL SOULEIMAN ABD Dışişleri'nin Suriye danışmanından 'güvenli bölge' açıklaması

Konferansın açılış konuşmasının ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey tarafından yapıldığını söyleyen Posta yazarı Murat Çelik, Jeffrey'in konuşmasında 'Kuzeydoğu Suriye 5-3-6' ifadelerini kullandığını söyledi.

'ANKARA BÜYÜK BİR ROL OYNUYOR'

Jeffrey'in bu 'şifreli' ifadesinin anlamının Suriye'deki yabancı ülke kuvvetleriyle alakalı olduğunu belirten Çelik, şunları söyledi:

"Bu şifre görünümlü ifadeyi, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, konferansın açılışında yaptığı konuşmada kullandı. ABD Ankara eski Büyükelçisi Jeffrey bu üç rakamın ifade ettiklerini şu şekilde sıraladı.

- 5… Suriye topraklarında 5 yabancı ülke ordusunun askerleri var. Rusya, İran, Türkiye, ABD ve İsrail.

- 3… Suriye’de 3 hedefimiz var. 3 sorunu çözme hedefimiz. DAEŞ’i yok etmek, Anayasal politik sürecin tesisi ve silahlı gruplar ile yabancı orduların Suriye topraklarından tamamen çıkması.

- Ve 6… Suriye’de Esad rejiminden beklentilerin altında toplandığı başlıklar. Özel Temsilci Jeffrey, Türkiye’nin Suriye’de bugüne kadar yaptıklarını, 'Ankara çok büyük bir rol oynuyor ve oynamaya da devam edecek' sözleriyle övdü."

JEFFREY'DEN TÜRKÇE NİTELEME: SURİYE BAŞ BELASI

© AFP 2019 / SAUL LOEB Jeffrey: Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda çalışıyoruz

Çelik ayrıca, Jeffrey'in konuşmasında Türkiye ile işbirliğine devam vurgusu yaptığını aktararak Özel Temsilci'nin Türkçe olarak 'Baş belası' ifadesini kullandığını söyledi. Çelik, "Türkiye için Suriye’yi nitelerken, Türkçe olarak, 'Baş belası' ifadesini kullandı. Ve 'Bu önemli jeo-stratejik konuda tam işbirliğine devam edeceğiz' dedi" ifadelerini kullandı.

ABD ASKERLERİNİN ÇEKİLMESİ GÜNDEME GELMEDİ

Öte yandan Çelik, Jeffrey'in konuşmasında ABD'nin Suriye'den çekilme planına değinilmediğini söyleyerek "James Jeffrey’nin konuşmasında dikkat çekici olan ise 'ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesi' konusunun gündemde olmayışıydı" dedi.