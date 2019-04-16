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14:31 16 Nisan 2019
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

    Albayrak: Seçimlerin tekrar edilmesi yatırımlar için fark yaratmaz

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Türkiye
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    ABD ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Seçim tekrarlanırsa yatırımcı tepkisi ne olur?" sorusuna, "Yatırımların artması veya kesilmesi açısından bir fark yaratmaz" yanıtını verdi.

    © AA /
    Trump ile görüşen Albayrak: S-400 ile alakalı süreçleri gayet makul bir şekilde dinledi
    ABD'ye yaptığı ziyarette ABD Başkanı Donald Trump'la da sürpriz bir görüşme gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD temaslarını değerlendirdi.

    Albayrak, IMF toplantılarında kota reformunun ele alındığını ve ekim ayındaki toplantılara kadar çalışmaların tamamlanmasına karar verildiğini söyledi.

    'BUGÜNE KADARKİ EN BAŞARILI ZİYARET'

    Türkiye-ABD ilişkileri konusunda, demir-çelik ürünlerine uygulanan ek vergiler ile Halk Bankası konularının ele alındığını anlatan Albayrak, yatırımcılarla yaptığı toplantılara değinerek, ziyaretini, "Bugüne kadarkilerin en başarılısı" olarak nitelendirdi.

    'TÜRKİYE'NİN RESESYONDAN ÇIKTIĞINI GÖSTEREN VERİLER VAR'

    Berat Albayrak
    © AA /
    Albayrak: Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri ikili ilişkilerimizin motoru olmalı
    Türkiye ekonomisinin son 6 aylık performansının ciddi bir takdir gördüğünü anlatan Albayrak, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin teknik resesyondan çıktığını gösteren veriler olduğunu söyledi.

    'ENFLASYON HEDEFİN ALTINDA KALACAK'

    "Zor bir dönemi minimum hasarla atlattık" diyen, en kötü dönemin geride kaldığını vurgulayan Albayrak, yıl sonu enflasyonunun, yüzde 15,9 oranındaki hedefin altında kalacağını belirtti. 

    'İSTANBUL SEÇİMLERİ PİYASA TARAFINDAN SATIN ALINDI'

    Albayrak, görüşmelerinde İstanbul seçimleriyle ilgili sorularla karşılaşıp karşılaşmadığına yönelik sorular karşısında, resmi görüşmelerde konunun gündeme gelmediğini belirtti. Bazı yatırımcıların bu konuda sorular sorduğunu anlatan Albayrak, "Istanbul seçimleri ne olursa olsun piyasa tarafından satın alındı“ dedi. 

    'ARTMASI VEYA KESİLMESİ AÇISINDAN FARK YARATMAZ'

    Albayrak: Türkiye’nin küresel ekonomiyi tehdit eden risklere karşı tezlerini ortaya koyduk
    © Fotoğraf : İHA
    Albayrak: Türkiye’nin küresel ekonomiyi tehdit eden risklere karşı tezlerini ortaya koyduk
    Albayrak, "Seçim tekrarlanırsa yatırımcı tepkisi ne olur?" sorusuna, "Yatırımların artması veya kesilmesi açısından bir fark yaratmaz" yanıtını verdi.

    İstanbul seçimleriyle ilgili spekülatif yorumlar olduğuna dikkat çeken Albayrak, "Kaybederse vermeyecek deniyor. Ankara'yı kim kazandı ve şu an kim yönetiyor. Vermediler mi" diye konuştu.

    KIDEM TAZMİNATI AÇIKLAMASI

    Albayrak, yeni ekonomi paketinin en çok tartışılan başlığı olan kıdem tazminatı konusunda da şunları söyledi: "Verilen mesajların doğru okunması lazım. Tüm paydaşların mutabakatıyla bir süreç işleyecek. Daha ortada bir şey yok. Kıdem tazminatı çok sorunlu bir alan. İşçi, işveren, sendika mutsuz. Öyle bir formül üreteceğiz ki tüm paydaşlar mutlu olacak. Sabırlı olalım. Tüm paydaşlarla adım atılacak."

    Etiketler:
    Hazine ve Maliye Bakanlığı, AK Parti, Berat Albayrak
    Topluluk kurallarıTartışma
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