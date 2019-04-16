Soylu: 321 bin Suriyeli güvenli bölgelere döndü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afrin ve İdlib'de 368, Fırat Kalkanı bölgesinde ise 285 noktada yardım faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar 321 bin 93 Suriyeli kardeşimiz bu güvenli bölgelere geri dönmüştür" dedi.

Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen 'Vali Yardımcıları AFAD Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Bakan Soylu, AFAD bünyesinde 81 il, 11 birlik müdürlüğü ve 5 bin 867 personel olduğunu, 4 birlik müdürlüğünün kurulması çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.

Türkiye genelinde 12 bin 276 afet ve acil durum toplanma alanı belirlendiğini ifade eden Soylu, Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) ile iletişim ve koordinasyon noktasındaki ihtiyaçların karşılanması için tasarlandığını söyledi.

Soylu, AFAD Başkanlığı aracılığıyla 2009'dan bugüne kadar 49 bin 524 afet konutu yapıldığını aktardı.

Türkiye'nin, Küresel İnsani Yardım Raporuna göre, 8 milyar dolar ile 2017'de en çok insani yardım yapan ülke olduğunu vurgulayan Soylu, 5 kıtada 50'den fazla ülkede yardım çalışmaları gerçekleştirildiğini anlattı.

Afrin ve İdlib'de 368 noktada, Fırat Kalkanı bölgesinde 285 noktada yardım faaliyetlerinin halen devam ettiğini aktaran Soylu, "Şu ana kadar 321 bin 93 Suriyeli kardeşimiz bu güvenli bölgelere geri dönmüştür" dedi.