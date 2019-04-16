Yavaş, Gökçek'in kol saati anıtını kaldırdı

Dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 2014 yılının başında TBMM'nin karşısında, Genelkurmay Başkanlığı'nın bulunduğu meydandaki kavşağa, iç içe geçen 4 kol saatinden oluşan anıt yaptırdı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mansur Yavaş, anıtı kaldırttı.
Meydandan vinç yardımıyla sökülen anıt, kamyona yüklenerek götürüldü.
Başkan Yavaş'ın talimatıyla, kavşağa yeni bir anıt yerleştirileceği belirtildi.
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