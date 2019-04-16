Çiçekçilerden İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'e tepki

İzmit Belediye Başkanlığı görevini resmen dün başlayan Hürriyet, tebrik çiçekleri yerine ÇYDD ve Otistik Çocuklar için bağış çağrısında bulundu.

Ozgurkocaeli.com.tr'in haberine göre Hürriyet’in bu açıklamalarına tepki gösteren Kocaeli Çiçekçiler Derneği, şu açıklamayı yaptı:

“Kocaeli Çiçekçiler Derneği olarak bizler çok kalabalık bir aileyiz, üyelerimiz arasında çiçek üreticileri, seracılar, çiçek malzemecileri, çiçek taşıyıcıları bile mevcut. Türkiye Çiçekçiler Federasyonunda ilk üçüncüyüz. Sayın başkan, çiçek gönderme ritüeli 18. Yüzyıldan beri kutlama/sevgi/mutluluk duyguları ile eş anlamlı, faal olan bir hamle olarak sürmektedir. Sizlerin üstlenmiş olduğunuz sosyal sorumluluk projenize saygı duymakla beraber aynı zamanda da destek olma adına yardımda da bulunacağız. Şayet basında ‘ÇİÇEK GÖNDERMEYİN’ yerine sadece sosyal sorumluluk projenize katkı sağlanmasını dile getirseydiniz daha uygun olurdu. Takdir edersiniz ki emek, emekçi ve kazanç aynı çatı altında toplanan kutsal değerlerdir. ‘ÇİÇEK GÖNDERMEYİN’ diyerek sadece bu değerleri değil, geçimini çiçek sektöründen sağlayan yüzlerce kişi ezmiş ve ayaklar altına almışsınız.

Kocaeli Çiçekçiler Derneği olarak yeni başkanlık görevinizi kutluyor, aynı zamanda da sizi ESEFLE kınıyoruz…

Kocaeli Çiçekçiler Derneği”