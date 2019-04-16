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16:03 16 Nisan 2019
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    CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş

    Yarkadaş: Engellemelerin gerçek sebebi 45 katrilyonluk rant, İSPARK bakanlığa devredilecek

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    Türkiye
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    Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) içinin hızla boşaltılmaya çalışıldığını öne sürdü. Yarkadaş'ın iddiasına göre İSPARK, bakanlığa devredilecek.

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    Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının 'mali gerekçeler' yüzünden verilmediğini öne sürdü.

    Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Yarkada, İBB bünyesindeki çok sayıda şirketin İmamoğlu'nun seçim galibiyetinin ardından bakanlıklara devredilmeye çalışıldığını söyledi ve belediye araçlarının da başka illere hibe edildiğini açıkladı.

    Yarkadaş şunları söyledi:

    "AKP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 45 katrilyonluk bütçesini beş yıl daha yönetmek istiyor ve bu yüzden mazbatanın verilmesini engellemeye çalışıyor. 'Hak arıyoruz' adı altında yapılan engellemelerin gerçek sebebi 45 katrilyonluk ranttır.

    'ARAÇLAR FARKLI KENTLERE HİBE EDİLİYOR'

    ​İBB'nin yeni başkanı olarak Ekrem İmamoğlu seçilmiş olmasına rağmen, AKP'li Mevlüt Uysal ve arkadaşları peşi sıra ihaleler yapıyor. Temlikler veriliyor ve belediyenin gelecek beş yılına ilişkin kararlara imza atılıyor. Belediyenin araçları farklı kentlere hibe ediliyor.

    'ÇOK GÜÇLÜ DUYUMLAR VAR'

    ​Bir vahim iddia ise belediyenin iştiraklerinden olan İSPARK, İSTOÇ ve İSBAK'ın farklı bakanlıklara devredilme hazırlığının yapıldığı. Buna ilişkin çok güçlü duyumlar var. Umarım bu hazırlık iddiası doğru değildir. AKP, İBB'ye ilişkin tüm tasarruflarına son vermelidir.

    ​'SPOR AŞ. ÇALIŞANLARINDAN ÇOK SAYIDA ŞİKAYET GELDİ'

    Bugün İBB'nin iştiraklerinden olan SPOR AŞ'nin çalışanlarından çok sayıda şikayet geldi. İşe giriş çıkış kayıtlarının silindiği ve yandaş bir sendikaya üye olmaları için baskı yapıldığını iddia ediyorlar. AKP'li yetkilileri bu hukuk dışı tutumlarına son vermeye davet ediyorum.

    ​'HAVALİMANI ARAZİSİ YENİDEN BAKANLIĞIA MI VERİLİYOR?'

    İBB'de açıklığa kavuşturulması gereken bir konu da şu: Atatürk Havalimanı'nın boşaltılan arazisinin işletim / kira hakkı 31 Mart seçiminden önce İBB'ye devredildi mi? Şimdi bu devir iptal edilmeye ve arazinin işletim hakkı yeniden bir bakanlığa mı verilmeye çalışılıyor?

    ​'ORTAYA ÇIKAN İRADEYİ TANIMAMAK İÇİN DİRENİYORLAR'

    Aşağıdaki twitlerde özetlemeye çalıştığım tablo, mazbatanın neden verdirilmek istenmediğini gösteriyor. İstanbul, AKP için bitmek tükenmek bilmez bir para / güç / rant kaynağıdır. O yüzden halkla inatlaşıyor ve seçimde ortaya çıkan iradeyi tanımamak için direniyorlar.

    ​'NEDEN DİRENDİKLERİ ÇOK AÇIK DEĞİL Mİ?'

    Şöyle bir düşünün: Bir bakanlığa devretmeye çalıştıkları İSPARK, 2018 yılında 358 milyon TL para topladı. Şirketin personel gideri dışında hiçbir harcama kalemi yok. Ama buna rağmen şirketin 2017 karı 1, 2018 karı ise 7 milyon TL. AKP'nin neden direndiği çok açık değil mi?"

    Etiketler:
    Barış Yarkadaş, Maltepe, Mazbata, İstanbul, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
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