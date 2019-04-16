TCK'nın mimarlarından Prof. Dr. Özgenç'ten YSK üyelerine 'hukuka geri dönün' çağrısı

Türk Ceza Kanunu'nun mimarlarından Prof. Dr. İzzet Özgenç, Yüksek Seçim Kurulu'nun 'kanun hükmünde kararname ile ihraç edilenlere mazbata verilmeyecek' kararına tepki gösterdi. Özgenç, YSK üyelerini hukuka geri dönmeye davet etti.

Prof. Dr. İzzet Özgenç, KHK ile ihraç edilen ve 31 Mart seçimlerinde belediye başkanı seçilenlere mazbata verilmeyeceğine karar veren YSK'ya çağrıda bulundu.

2019.04.12

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI VE SEÇİLME YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER pic.twitter.com/cPqaPfmCWe — İzzet Özgenç (@izzetoezgenc) April 12, 2019

© AA / Raşit Aydoğan YSK: KHK'lı başkanların mazbatası ikincilere verilecek

​Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Özgenç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu kararla hukuk dışına çıkan Yüksek Seçim Kurulu üyesi yüksek yargı mensuplarını hukuka geri dönmeye davet ediyorum" dedi.

Yine TCK'nın mimarlarından olan Prof. Adem Sözüer de Özgenç'in açıklamasını şu ifadelerle yorumladı:

"KHK'lıya mazbata vermeme kararı mahkumiyetsiz yaptırımdır. Seçilme, suçlu sayılmama haklarını ihlal eder. İzzet Özgenç de kararın hukuki dayanağı yok diyor. YSK'nın 'varoluşsal' yorumlu 'mazbata ikinciye verilir' içtihadını anlayamıyor. Ya ikinci kabul etmezse?"