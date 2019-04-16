TCK'nın mimarlarından Prof. Dr. Özgenç'ten YSK üyelerine 'hukuka geri dönün' çağrısı

Prof. Dr. İzzet Özgenç, KHK ile ihraç edilen ve 31 Mart seçimlerinde belediye başkanı seçilenlere mazbata verilmeyeceğine karar veren YSK'ya çağrıda bulundu.
2019.04.12— İzzet Özgenç (@izzetoezgenc) April 12, 2019
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI VE SEÇİLME YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER pic.twitter.com/cPqaPfmCWe
Yine TCK'nın mimarlarından olan Prof. Adem Sözüer de Özgenç'in açıklamasını şu ifadelerle yorumladı:
"KHK'lıya mazbata vermeme kararı mahkumiyetsiz yaptırımdır. Seçilme, suçlu sayılmama haklarını ihlal eder. İzzet Özgenç de kararın hukuki dayanağı yok diyor. YSK'nın 'varoluşsal' yorumlu 'mazbata ikinciye verilir' içtihadını anlayamıyor. Ya ikinci kabul etmezse?"
KHKlıya mazbata vermeme kararı mahkumiyetsiz yaptırımdır. Seçilme,suçlu sayılmama haklarını ihlal eder.@izzetoezgenc te kararın hukuki dayanağı yok diyor— Adem Sözüer (@AdemSozuer) April 16, 2019
Onun gibi Trabzonlular:) YSKnın”varoluşsal”yorumlu “mazbata ikinciye verilir” içtihadını anlayamıyor.
Ya 2inci kabul etmezse? pic.twitter.com/qM1IgOCMds
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