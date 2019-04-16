Erdoğan'dan Notre Dame açıklaması: Korkunç yangın bizi de derinden sarstı

Erdoğan, Fransızca mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Paris'in sembollerinden biri olan ve insanlığın ortak mirası Notre Dame Katedrali'ni tahrip eden korkunç yangın bizi de derinden sarstı. Kendim ve halkım adına, Fransız halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
L’incendie effrayant qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame, l’un des symboles de Paris et patrimoine commun de l’humanité, nous a aussi profondément bouleversé.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 16 Nisan 2019
En mon nom et au nom de mon peuple, je transmets au peuple français mes vœux de rétablissement.
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