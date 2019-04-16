Erdoğan'dan Notre Dame açıklaması: Korkunç yangın bizi de derinden sarstı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına ilişkin "Paris'in sembollerinden biri olan ve insanlığın ortak mirası Notre Dame Katedrali'ni tahrip eden korkunç yangın bizi de derinden sarstı" açıklamasında bulundu.

© AFP 2019 / GEOFFROY VAN DER HASSELT Notre Dame yangını: Savcılığa göre 'kaza', Alman sağına göre 'Hristiyanlığa karşı saldırı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Notre Dame Katedrali'nde dün çıkan yangınla ilgili bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, Fransızca mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Paris'in sembollerinden biri olan ve insanlığın ortak mirası Notre Dame Katedrali'ni tahrip eden korkunç yangın bizi de derinden sarstı. Kendim ve halkım adına, Fransız halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

L’incendie effrayant qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame, l’un des symboles de Paris et patrimoine commun de l’humanité, nous a aussi profondément bouleversé.



En mon nom et au nom de mon peuple, je transmets au peuple français mes vœux de rétablissement. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 16 Nisan 2019

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