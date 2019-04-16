Başsavcılıktan 'avukata darp' açıklaması: Cumhurbaşkanının aracına koşarak hakaretlerde bulundu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş'ta cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından bir avukatın darp edildiği iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "Cumhurbaşkanının bulunduğu araca doğru koşarak hakaretlerde bulunduğuna' dair iddialar ve tespitler üzerine, cumhuriyet başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş, şüpheli sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır" denildi.