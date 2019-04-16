CHP'li Tanal: Olağanüstü itiraz süresi doldu

AK Parti'nin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine dair olağanüstü itirazının ardından CHP'den yanıt geldi. CHP'li Mahmut Tanal, itiraz süresinin 1 Nisan'dan itibaren 7 gün olduğunu ve bu süre dolduğu için itirazın reddedilmesi gerektiğini belirtti.

© AA / Özge Elif Kızıl İstanbul'da seçimlerin iptalini isteyen AK Parti'den YSK'ya 3 valiz belgeyle itiraz

CHP'nin İstanbul milletvekili ve avukat Mahmut Tanal, "AKP’nin bugünkü olağanüstü itirazı ,süresinde değildir hukuk kırıntısı varsa süre yönünden itirazın reddi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Tanal twitter hesabından ilgili kanun maddelerini de paylaşarak "Seçim sonuçlarına Olağanüstü itiraz süresi yedi gündür. Bu süre 1 Nisan 2019 tarihinde il birleştirme tutanağının düzenlendiği tarihte başlar. Akp’nin bugünkü olağanüstü itirazı ,süresinde değildir hukuk kırıntısı varsa süre yönünden itirazın reddi gerekmektedir. İşte Kanun maddesi" diye yazdı.

Seçim sonuçlarına Olağanüstü itiraz süresi yedi gündür.Bu süre 1 Nisan 2019 tarihinde il birleştirme tutanağının düzenlendiği tarihte başlar.Akp’nin bugünkü olağanüstü itirazı ,süresinde değildir hukuk kırıntısı varsa süre yönünden itirazın reddi gerekmektedir.İşte Kanun maddesi pic.twitter.com/bA3paUNIOS — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) April 16, 2019

Tanal ayrıca, AK Parti sözcüsünün YSK'ya 'şüpheler' nedeniyle başvuru yaptığını belirterek, "Seçim kanun 130 maddesi ve 112 maddesi itiraz, şikayet ve olağanüstü itiraz için delil olmasını şart koşuyor" dedi.

Ak parti sözcüsü şüpheler nedeniyle YSK İTİRAZ ETTİĞİNİ BEYAN ETTİ.



Seçim kanun 130 maddesi ve 112 maddesi İTİRAZ,ŞİKAYET VE OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ İÇİN DELİL OLMASINI ŞART KOŞUYOR.



Seçim kanunu şüpheyi itiraz sebebi olarak saymamaktadır. — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) April 16, 2019

​Tanal, YSK'ya 3 valiz belgeyle giden AK Parti için "Gösteriş ve algı yaratmak İÇİN BOŞ ÇANTALAR İLE YSK GİTMİŞLER.İyi avukat derdini kısa ve öz anlatabilendir" ifadelerini de kullandı.

Ak parti;Gösteriş ve algı yaratmak İÇİN BOŞ ÇANTALAR İLE YSK GİTMİŞLER.İyi avukat derdini kısa ve öz anlatabilendir. https://t.co/Wh51B2NkQq — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) April 16, 2019

​AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi talebiyle olağanüstü itiraz dilekçesini 3 valiz belgeyle birlikte YSK'ya sundu. Başvuru sonrası açıklama yapan Yavuz, "Bu işte gerçekten bir iş var, organize usulsüzlük, seçim yolsuzluğu var. Bütün bu şaibeyi ortadan kaldıracak tek merci YSK'dır" dedi.

AK Parti İstanbul seçim sonuçlarına olağanüstü itirazını yaptı. AK Partili Yavuz ve yanındaki heyet YSK'ya 3 valiz dolusu belgeyle geldihttps://t.co/HKDHGEKMpS pic.twitter.com/qWUgIQFxwd — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 16, 2019

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