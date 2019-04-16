Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Belarus, FETÖ ile mücadelemizde bizi yalnız bırakmadı" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Türkiye Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. Aramızdaki iş birliğini her düzeyde daha da yukarıya taşımaya çalışacağız.

- 9. Savunma Sanayi iş birliği toplantısı Şubat ayında Ankara'da yapıldı. Gerekli hazırlıklar vakitlice yapılmış ve anlaşmalar hazırlandı.

- Ticaret hacmimiz gelişme eğilimi içerisinde, az önce de görüldüğü gibi aramızda 6 anlaşma imzalandı.

- Belarus, FETÖ ile mücadelemizde bizi yalnız bırakmadı.

- Bir ticaret hacmi hedefi kondu. Yeni hedefimiz 1.5 milyar dolardır. Türkiye ve Belarus bunu başarabilecek düzeydedir.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise şunları söyledi:

- Sayın cumhurbaşkanına bu kadar güzel bir karşılama yaptığı için teşekkür ederim. Ben 23 yıl önce de buradaydım, o zaman Erdoğan henüz cumhurbaşkanı değildi.

- Türkiye ile olan ilişkilerimize çok önem veriyoruz.