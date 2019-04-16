AK Parti’nin YSK’ya yaptığı İstanbul başvurusunun gerekçeleri neler?

'KISITLI BULUNAN BAZI KİŞİLER OY KULLANDI'
AK Parti'nin başvurusunda "oy kullanamayacak ‘kısıtlı' bulunan bazı kişilerin oy kullandığı", "seçmen listesinde kayıtlı olmakla birlikte nüfus kayıtlarında ‘ölü' olan seçmenlerin yerine başkaları tarafından oy kullanıldığı", "bazı seçmenlerin hem cezaevi seçmen listesinde hem de asıl ikametgahına ait yerleşim yerinin bulunduğu seçim çevresindeki seçmen listelerinde kayıtlı olduğu", "bazı seçmenlerin ise Türkiye'nin herhangi bir yerinde (İstanbul veya İstanbul dışı) hükümlü olarak cezaevinde bulunmasına rağmen İstanbul'da seçmen olarak gözüktüğünün" anlaşıldığı kaydedildi.
'ŞÜPHELİ OY SAYISI 300.000'DEN FAZLA'
Başvuruda, "Tespitlerimize göre; seçmen listesinde yapılan bütün bu maddi hatalar ve/veya kasti yanlışlıklar ve kanuna aykırılık sebebiyle gerçek durumu tespit edilemeyen şüpheli oy sayısı 300.000'den fazladır. Bu sayı AK Parti ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında henüz netlik kazanamamış (yaklaşık 13.500) oy farkının yaklaşık 20 katından fazladır" ifadelerine yer verildi.
'BİRÇOK SANDIKTA USULSÜZLÜKLER TESPİT EDİLMİŞTİR'
"İstanbul İl Seçim Kuruluna yapmış olduğumuz itirazımızın kabulü neticesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait geçersiz oy pusulalarının sayımı kararı sonrasında, bir çok sandıkta usulsüzlükler tespit edilmiştir. Örneğin; Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulu'nun 3267 nolu sandığında 1 adet oy pusulası, zarftan çıkmamış olup, bu hususa ilişkin tutanak düzenlenmiştir.
*YSK-SEÇSİS kayıtları incelendiğinde görüleceği üzere oy sayım ve döküm cetvelinde önemli usulsüzlükler yapılmıştır. Şöyle ki; oy sayım ve döküm cetvellerinde önemli usulsüzlükler yapılmıştır. Şöyle ki; 5.388 adet mühürsüz, 694 adet imzasız, 214 adet boş, 496 adet eksik, 919 adet rakam belirtilmemiş, 1.135 adet sayısı eksik, oy sayım döküm cetveli söz konusudur.
*İstanbul seçimlerinde tespit edebildiğimiz kadarıyla 8.848 adet usulsüz düzenlenmiş oy sayım ve döküm cetveli, 1.000.000'u aşkın seçmenin kullandığı oyun hukuki akıbetinin belirsizliğine yol açmakta ve dolayısıyla seçimin sonucuna doğrudan gölge düşürmektedir.
"KASTEN VE SEHVEN YAPILAN HATALAR SONUCUNDA…"
"CHP LEHİNE GEÇERLİ SAYILAN ANCAK GEÇERSİZ OLMASI GEREKEN OYLARIN TOPLAMI 35.000 CİVARINDA"
*Tespitlerimize göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP lehine geçerli sayılan ancak usulüne uygun bir sayımda geçersiz olması gereken oyların toplamı 35.000 civarında olup, bu oy sayısını seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecek derecede önemli bir olaydır.
"KANUNA AYKIRI BİÇİMDE KULLANILAN OYLARIN TOPLAMI 19.350"
*Kanuna aykırı biçimde kullanılan bu tür oyların toplamı 19.350 olup, bu oyların hangi adaya verildiğinin belirlenmesinin ‘gizli oy' ilkesi gereğince hukuken ve fiilen olanaksız olduğu aşikardır.
"ZİHİNSEL ENGELLİ 21.782 KİŞİ SEÇMEN LİSTELERİNDE YER ALDI"
*Diğer önemli bir tespit olarak; Parti görevlilerimizin oy verme gününden sonra yapmış olduğu araştırmalar neticesinde, İstanbul'da 39 ilçesinde zihinsel engeli bulunan 18 yaş ve üstü toplam 21.782 kişinin seçmen listelerinde yer aldığı ve sandıklarda oy kullandığı belirlenmiştir. Zihinsel engelli bu kişilerin tamamının tam teşekküllü devlet hastanelerinden raporlu oldukları ve seçme hakkı açısından engelli oldukları tespit edilmiştir.
*İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde iki aday arasındaki oy farkının, 13.500 civarında olduğu düşünülürse on binlerce zihinsel engellenin oy kullandığı bu seçimlerde seçmen iradesinin sandığa doğru ve güvenli yansıtılamaması nedeni bile başlı başına seçimin yenilenmesine sebep oluşturmaktadır.
"SANDIK BAŞKAN VE MEMUR ÜYELER KANUNA AYKIRI BELİRLENDİ"
*Sonuç olarak; 31.280 sandık başkanın 6.539'unun kamu görevlisi olmayanların arasından, 31.280 sandık kurulu memur üyesinin, 13.084'ünün kamu grevlisi olmayanların arasından belirlenmekte toplamda, 62.560 sandık başkanı ve memur üyenin 19.623'ünün kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendiği, il ve ilçe dışından görevlendirmeler yapıldığı, sivil askeri personel gibi görev yapamayacak olanların da listeye eklendiği ve görev verildiği tespit edilmiştir".
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