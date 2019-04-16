Yavaş'tan Soyer'e: Belediye binasında göz merceği taranarak girilen bir oda var, hâlâ giremedim

Ankara’daki temasları hakkında konuşan Soyer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın belediye binasında göz merceği taramasıyla girilen bir oda olduğunu söylediğini aktardı.
Soyer, “Mansur beyi ziyaretimizde, ’12’nci katta bir oda var, ben hâlâ oraya giremedim, göz merceği taranarak girilen bir oda’ dedi. Nasıl bir ruh haliyle yönetilmiş, nasıl bir belediye yönetimidir, anlaşılır gibi değil. Mansur beye Allah kolaylık versin, gerçekten çok zor bir iş. Bütün o 25 yılın tortusunu, o ruh haliyle yönetilmiş bir belediyeyi yeniden insanlara sevgiyle saygıyla hizmet edecek bir noktaya taşımak çok zor. Allah yardımcısı olsun” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: "Mansur Yavaş bugünkü görüşmemizde belediye binasının 12. katında göz merceği taramasıyla girilen bir oda olduğunu ve hâlâ bu odaya giremediğini bana anlattı." pic.twitter.com/0MB1TAlbgY— Vaziyet (@vaziyetcomtr) April 16, 2019
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