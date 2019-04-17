Maltepe'de sayım sona erdi

YARKADAŞ: SAYIM BİTTİ, İMAMOĞLU BAŞKAN
CHP 25. ve 26. dönem milletvekili Barış Yarkadaş, Maltepe'deki yeniden oy sayımı işleminin bittiğini duyurdu.
Saat 00.17… Ve Maltepe'deki 1089 sandığın sayımı bitti. Ankara'dan 450 kilometre yürüyerek adalet isteğimizi haykırdığımız Maltepe'den, AKP döneminde zulme uğrayan Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeki 1089 sandığın sayımı bitti. İmamoğlu başkan…— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 16 Nisan 2019
CANAN KAFTANCIOĞLU: MAZBATAYI YARIN ALACAĞIZ
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da yeniden sayım işleminin bittiğini duyurarak yarın mazbatanın alınacağını söyledi.
Oyları bir kez de tersten sayacağız diye tutturmazlarsa eğer Maltepe son sandıklar sayıldı ve İstanbul’da yeniden sayım işlemi bitti. Mazbataya gelince 1 Nisan tarihinden itibaren mazbata verilmeliydi, 15 gündür gasp edilen mazbatamızı alacağız yarın..— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 16 Nisan 2019
CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TORUN: ARADAKİ TOPLAM FARKTAN SADECE 293 OY DÜŞTÜ
CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Maltepe'de sayılan 309.000 oy sonucunda Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın 293 oy azaldığını bildirdi.
Bitti!— Seyit Torun (@Seyit_TORUN) 16 Nisan 2019
Maltepe’de ki toplam 1089 sandık, 309.000 oyun tamamı sayıldı.
Aradaki toplam farktan sadece 293 oy düştü.. #MazbataGeliyor
TEŞEKKÜRLER İSTANBUL! pic.twitter.com/sTJHI5kFhn
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