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07:23 17 Nisan 2019
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    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

    CHP'li Gürer: EYT'lilerin pusula üzerine yazdıkları var, bunları AKP'ye geçerli oy sanıyorlar

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1437)
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    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Maltepe'de gerçekleşen yeniden oy sayım işlemiyle ilgili olarak AK Parti'ye bazı eleştiriler yöneltti. Gürer, "Geçersiz oyların çoğunun üzerinde ‘geçersiz’ yazıyor bunları geçerli saydılar. Yine EYT’lilerin pusula üzerine yazdıkları var. Bunları AKP’ye geçerli oy sayıyorlar" dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair Maltepe için çıkan 'yeniden oy sayımı' kararı sonrası birçok CHP'li milletvekili, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde nöbete başladı.

    Cumhuriyet'ten Ali Açar'ın haberine göre bu isimler, şunları söyledi:

     

    Mahmut Tanal
    © Fotoğraf: Twitter
    CHP'li Tanal: İyi bakın, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir fotoğraf göremezsiniz
    CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş: Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatarak bu sürecin adımını atmıştı. AKP sandıkta kazandığımız seçimi masada vermemeye çalışıyor. Dilekçe vererek süreci geciktirmeye çalışıyorlar. Bu bir demokrasi ayıbı. Ekrem İmamoğlu’na millet mazbatasını verdi. Bu saatten sonra yapılacak iş işlemlerin bir an önce bitirilerek İmamoğlu’nun görevine başlayarak hizmet etmesini sağlamak. YSK baskılara boyun eğmeyerek, işlemleri bir an önce tamamlamalı.

    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Tarih bu seçimi İçişleri ve Adalet Bakanı AKP’li iken şaibe var dediği bir seçim olarak algılayacak. Sandıkların sayılmasını engelleyen kendileri ama CHP engelliyormuş gibi algı yaratmaya çalışıyorlar. Geçersiz oyların çoğunun üzerinde ‘geçersiz’ yazıyor bunları geçerli saydılar. Yine EYT’lilerin pusula üzerine yazdıkları var. Bunları AKP’ye geçerli oy sayıyorlar. AKP şimdi de kıdem tazminatlarını fona devretmeye çalışıyor. Böyle bir şey yaparlarsa bir sonraki seçimlerde AKP sandıkta tamamen gider.

    'SEVGİ KAZANMIŞTIR'

    CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen: 31 Mart’ta Ekrem İmamoğlu İBB Başkanlığı’nı kazanmıştır. AKP Maltepe’de kendi isteği ile saydırmak istediği sandıkları engelleyerek yavaşlatmakta ve 16 gündür Türkiye’de hukuk ve demokrasi skandalı yaşanmakta. Ekonomimiz gün geçtikçe kötüye giderken AKP’nin İstanbul seçimlerine gayri hukuki müdahalesi ülkeyi hem gülünç hale düşürmekte, hem de halk daha da yoksullaşmakta. Biz YSK’deki hâkimlerin hukuka göre karar vereceğine inanıyoruz. Eğer farklı bir siyasi karar verirlerse artık bu ülkede ne hukuktan ne de demokrasiden bahsedebileceğiz.

    İstanbul'daki seçim sandıklarında oy sayım işlemi
    © REUTERS / Huseyin Aldemir
    Maltepe'de sayım sona erdi
    CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin: İstanbul seçimi toplum vicdanında sonuçlanmıştır. Türk toplumu Ekrem İmamoğlu’nu İBB Başkanı olarak kabul etmiştir. Ancak halkın iradesi sandıkta kaçırılmaya çalışılmaktadır. İstanbul, Türkiye’nin en önemli şehridir. Bu şehri yönetenler de gelecek seçimlerde Türkiye’yi yönetmeye adaydır. Biz CHP olarak İstanbul’dan başlayıp Türkiye’yi yönetmeye adayız. Her türlü baskıyla rağmen bu seçimler göstermiştir ki demokrasi kültürü Türkiye’de yerleşmiştir ve demokrasi kazanmıştır. Bu sonuç itibarıyla seçimde adayımızın izlediği politika, barış, sevgi ve samimiyet kazanmıştır. Bizler her türlü tahrike rağmen yurttaşlarımızı sakinliğe davet edilyoruz, sürecin hukukun üstünülüğü ile sonuçlanacağına inanıyoruz. Binali Yıldırım ‘hukuku arıyoruz’ dedi. Bizler 20 yıldır hukuku aradığımızı bağıra bağıra dile getirdik. Demek ki hukuk herkese lazım oluyor. Bu seçimde hukukun önemi de kazanmış oldu.

    CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut: AKP kaybetmeye başladığı gerçeğiyle yüzleşiyor. Kabullenmek zorundalar ve kabul edecekler. Seçimlerin iptali ve tekrarı gibi tasarufların geçerliliği yok. Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçilmiştir. İdari ve siyasi değerlendirmeler sonlandırılarak YSK artık hukukun üstünlüğünü göstermelidir. Sahte delillerle FETÖ’nün taktiğini uygulamak istiyorlar. Ama CHP ve Millet İttifakı bu kez tam hazırlıklı.

    CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere: AKP Büyükçekmece ve Maltepe üzerinden bu seçimlere gölge düşürmek istemekte. Kolluk kuvvetleri ile adresler basılarak geçmişe dönük deliller yaratılmak istenmekte. Masa başında sonuca gitmek mümkün değil. Ergenekon dosyalarında masabaşı oluşturulan delillerle yargılama yaptılar. Şimdi ona benzer taktik uyguluyorlar. Burada meşruiyet tartışması yaratmaya çalışıyorlar. Birleştirme tutanaklarının ardından İmamoğlu’nun mazbatası verilecek. CHP grubu ve örgütleri tüm dünyaya demokrasi örneği vermiş, halkın iradesine sahip çıkmıştır.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1437)
    Etiketler:
    Türkiye, Ekrem İmamoğlu, CHP, aday, belediye, AK Parti, Ömer Fethi Gürer
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